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Активность абонентов «Мотив» за пределами уральского региона выросла на 45%

В новогодние каникулы 2025 г. абоненты сотового оператора «Мотив» активно пользовались услугами связи за пределами своего домашнего региона, что привело к значительному росту трафика. В среднем объем интернет-трафика за пределами уральского региона в новогодние праздники увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Мотив».

Москва стала одной из самых популярных точек назначения для путешествий в праздничные дни. Многие абоненты компании провели время в столице, наслаждаясь праздничной атмосферой и активно используя связь «Мотив». Более трети из них до сих пор не вернулись в домашний регион.

«Мотив» объясняет рост спроса на свои услуги за пределами домашнего региона уникальной возможностью, которая есть только у абонентов уральского оператора. «Компания заключила договоры роуминга со всеми мобильными операторами, поэтому абоненты Мотив остаются на связи в любой точке России, где есть сеть хотя бы одного из них. Достаточно вручную выбрать сеть с качественным покрытием или включить автоматический выбор сети — и ваш смартфон сам найдет лучшую. Это преимущество делает сим-карту Мотив надежным спутником как для путешествий, так и постоянного использования в любом городе России», — рассказали в пресс-службе сотового оператора «Мотив».

Помимо Москвы, в число популярных направлений для путешествий по России вошли Санкт-Петербург, Тюменская, Курганская, Челябинская области, Пермский и Краснодарский края, а также Башкортостан и Татарстан. Каждый из регионов предлагает уникальные культурные и природные достопримечательности, и абоненты «Мотив» активно использовали мобильный интернет для поиска информации, обмена впечатлениями в социальных сетях и поддержания связи с родными.

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