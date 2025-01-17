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«МегаФон» обеспечил связью спасателей в зоне ЧС на Кубани

Участникам федерального штаба, занимающегося ликвидацией последствий разлива мазута в Чёрном море, стали доступны стабильный голосовой сигнал и интернет на скорости до 150 Мбит/с. Для оперативного развертывания покрытия сети инженеры «МегаФона» использовали передвижную базовую станцию.

Обеспечить стабильный сигнал здесь — сложная задача из-за особенностей рельефа местности, в частности перепада высот. Чтобы решить ее, технические специалисты доставили в район поселка Волна в Темрюкском районе мобильную базовую станцию (МБС). Сейчас сотни сотрудников штаба и волонтеров могут координировать свои действия и реагировать на изменения в кратчайшие сроки.

«В ситуациях чрезвычайного характера мобильная связь имеет первостепенное значение. «МегаФон» активно помогает спасательным службам, предоставляя телекоммуникационное оборудование. Наша передвижная станция уже начала свою работу в зоне происшествия и будет находиться здесь столько времени, сколько потребуется», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Базовая станция размещена на шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ. Автомобиль укомплектован телескопической мачтой. Мобильный телеком-объект обеспечивает стабильный сигнал 2G и 4G на расстоянии до пяти километров на открытой местности. Комплекс сопрягается с общей инфраструктурой «МегаФона» и обеспечивает бесперебойный сигнал. При этом время развёртывания составляет всего несколько часов.

Подобные телекоммуникационные решения оператора работают более десяти лет и помогают сотрудникам МЧС усилить качество связи, когда они занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

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