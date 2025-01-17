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«Рег.ру» разместил 1,2 петабайт данных в облаке

Российская технологическая компания «Рег.ру» разместила на своей облачной платформе данные 21 тыс. компаний и частных лиц. Суммарный объем дискового пространства на облачных серверах «Рег.ру» достиг 1,2 петабайт. Сервера компании размещены в десяти дата-центрах в нескольких регионах России. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

Облако «Рег.ру» представляет собой масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру и предназначено для запуска, разработки и тестирования ИТ-проектов, а также размещения ИТ-инфраструктуры бизнеса любого масштаба. Среди наиболее активных пользователей облачных решений «Рег.ру» 42% — клиенты из ИТ-отрасли, 13% из сферы производства, 11% из индустрии ритейла и онлайн-торговли.

«С ростом темпа цифровой трансформации бизнес все чаще обращается к облачным ресурсам как к гибкой и экономичной модели потребления. Мы стремимся обеспечить лучшие условия для хранения данных и предоставить бизнесу эффективные инструменты для работы с облачными технологиями», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» построена на базе технологий OpenStack, KVM и Kubernetes. В 2024 г. компания разработала более 20 мажорных релизов (Major Version), в том числе S3 и GPU Cloud, а также расширила собственную технологическую базу, подключив новый ЦОД в Тольятти. Запуск нового дата-центра стал частью долгосрочной стратегии компании по постепенному расширению облачной инфраструктуры для удовлетворения потребностей клиентов и поддержания высокого уровня качества услуг.

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