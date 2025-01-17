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Учетная политика для учреждений здравоохранения в системе «КонсультантПлюс»

В «Конструктор учетной политики» в системе «КонсультантПлюс» добавлена «Учетная политика для учреждений здравоохранения для целей бухгалтерского (бюджетного) учета». Конструктор поможет создать организациям этой сферы учетную политику с нуля или проверить на актуальность и соответствие законодательству готовый документ. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Новый конструктор будет полезен бухгалтерам бюджетных учреждений здравоохранения и позволит отразить в учетной политике все отраслевые особенности: необходимость раздельного учета средств ОМС, организацию предметно-количественного учета лекарственных средств и др.

Перейти к созданию учетной политики можно со стартовой страницы (профили «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации» и «Универсальный для бюджетной организации») по ссылке «Конструктор учетной политики». Чтобы составить учетную политику, нужно: выберать вид учетной политики; отметить нужные условия (из предлагаемых вариантов); получить шаблон учетной политики с готовыми формулировками.

Приложения к учетным политикам формируются автоматически.

Шаблон учетной политики можно перенести в Word.

Благодаря выбору условий можно создать учетную политику, в которой будут учтены все нюансы конкретной организации. При подборе условий будут появляться предупреждения и рекомендации. Они содержат ссылки на нормативные акты, разъяснения госорганов, другие материалы «КонсультантПлюс» с подробными разъяснениями по составлению учетной политики.

Информация в конструкторе регулярно актуализируется.

Чтобы проверить уже имеющуюся учетную политику, нужно повторить все ее условия в конструкторе.

В «Конструкторе учетной политики» есть также учетные политики для коммерческих организаций (налоги и бухучет), бюджетных организаций для целей бухгалтерского (бюджетного учета) и налогообложения, а также для централизованных бухгалтерий.

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