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Linx получил сертификат PSI DSS версии 4.0

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx прошел ресертификацию и подтвердил соответствие сервисов требованиям международного стандарта безопасности данных платежных карт PCI DSS версии 4.0. Ранее компания получала сертификат версии 3.2. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Соответствие стандарту PCI DSS подтверждает высокий уровень безопасности ключевых IaaS и PaaS-услуг Linx, включая серверы, базы данных, объектное хранилище S3 и кластеры Kubernetes.

Стандарт PCI DSS содержит базовые технические и операционные требования, которые компании должны выполнять для защиты данных платежных карт. Они распространяются на все организации, занимающиеся хранением, обработкой или передачей данных платежных карт.

Соответствие стандарту позволяет компаниям быть уверенными в надежности ИТ-инфраструктуры, на базе которой обрабатывается и хранится их информация. Это важно для организаций, которые взаимодействуют с разнообразными платежными системами, в том числе компаний, связанных с банковскими системами, процессингом, эквайрингом и страхованием.

«Последняя версия стандарта PSI DSS содержит обширный ряд изменений. Они обусловлены ростом количества киберугроз и повышением их сложности, усилением требований бизнеса к безопасности и трансформацией ИТ-инфраструктуры компаний. Цель обновленного стандарта – усиление методов защиты данных, применяемых бизнесом. Поэтому соответствие компании Linx последней версии документа говорит о том, что уровень ее надежности продолжает расти так, как того требуют современные реалии», – отметил руководитель отдела информационной безопасности Linx Cloud Григорий Филатов.

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