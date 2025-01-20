Малый бизнес растет быстрее крупного: итоги года в e-commerce от «ЮKassa»

В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги прошлого года в e-commerce. Аналитики изучили платежи пользователей в интернет-магазинах в 2024 г. и сравнили результаты с данными 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

За год оборот подключенных к «ЮKassa» онлайн-магазинов вырос на 20%, число покупок увеличилось на 17%, а средний чек — на 3%, до 1282 руб. Наиболее динамично развивались небольшие магазины (+72% к оборотам), а средний чек малых и средних площадок оказался вдвое больше, чем у крупных. Продолжает расти доля альтернативных методов оплаты, лидирующие категории — одежда, строительство и туризм.

Небольшие интернет-площадки растут быстрее

По данным «ЮKassa», в 2024 г. доля самозанятых осталась на уровне 2023 г., как и ИП, а доля юрлиц снизилась на 3 п.п. При этом самозанятых стало на 44% больше, тогда как количество юрлиц увеличилось на 28%, а ИП — на 23%.

Число небольших магазинов (с оборотом до 1 млн руб. в месяц) выросло на 78% год к году. Их общий оборот увеличился на 72%, число платежей — на 65%, а средний чек — на 4%, до 1842 руб. Средних магазинов (с оборотом до 15 млн руб. в месяц) стало на 25% больше. Оборот платежей вырос на 43%, число оплат — на 36%, а средний чек — на 5%, до 1954 руб. Количество крупных площадок (с оборотом от 15 млн руб. в месяц) увеличилось на 22%. Их оборот стал на 41% больше, число платежей выросло на 54%, а средний чек снизился на 8% и составил 786 руб.

«Хотя маркетплейсы по-прежнему доминируют на рынке и формируют значительную часть российского e-commerce, самостоятельные интернет-магазины тоже продолжают активно развиваться. Примечательно, что средний чек в небольших магазинах более чем вдвое превышает этот показатель крупных площадок. Покупатели готовы платить больше за уникальный товар или персонализированный сервис и идут за этим на небольшие площадки», — сказал коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Одежда и стройматериалы — лидеры продаж

Одежда остается одним из лидеров спроса в e-commerce. За 2024 г. оборот онлайн-магазинов одежды для мужчин и женщин вырос на 31% по сравнению с 2023 г., число платежей увеличилось на 27%, а средний чек — на 3%, до 13671 руб. Оборот магазинов детской одежды вырос на 34%, число платежей — на 21%, а средний чек — на 11%, до 8670 руб. Оборот в категории одежды для спорта стал на 60% выше, число платежей увеличилось на 55%, а средний чек — на 3%, до 11326 руб.

Растут также онлайн-продажи товаров для строительства и ремонта. Так, оборот в категории стройматериалов увеличился на 89% год к году, платежей стало на 55% больше, а средний чек вырос на 21% и составил 17531 руб. Оборот в сегменте товаров для дома и ремонта увеличился на 87%, число платежей — на 48%, а средний чек — на 27%, до 15409 руб.

Еще одна популярная категория — товары для спорта и туризма. За год оборот вырос на 69%, число платежей — на 58%, а средний чек — на 7%, до 11790 руб. Оборот в категории спортивного питания и БАДов увеличился на 73%, платежей стало на 52% больше, а средний чек вырос на 14% и составил 7677 руб.

Сегмент услуг продолжает расти

За 2024 г. увеличился оборот парикмахерских и салонов красоты — в два раза, как и число оплат. Средний чек стал на 6% выше, чем в 2023 г., и достиг 3031 руб. Оборот кафе и ресторанов вырос вдвое, число платежей увеличилось на 83%, а средний чек стал на 11% больше и составил 2671 руб.

Оборот спортивных клубов тоже удвоился, как и число оплат, а средний чек составил 2793 руб. (+2%). Оборот медицинских лабораторий вырос на 88% год к году, платежей стало на 56% больше, а средний чек увеличился на 20%, до 3518 руб.

Развивается также сфера туризма. За год оборот гостиниц вырос на 51%, число платежей — на 19%, а средний чек — на 26%, до 12635 руб. Оборот турагентств увеличился на 66%, число платежей — на 55%, а средний чек — на 7%, до 4089 руб. В категории авиаперевозок оборот вырос всего на 2%, а вот количество оплат снизилось на 10%. Средний чек составил 11174 руб. (+14%).

Доля платежей картами сократилась до 50%

В 2024 г. в «ЮKassa» сохранился тренд на рост альтернативных платежных методов. Банковские карты по-прежнему занимают основную долю рынка (50% по обороту и 54% по числу платежей), но в целом оборот этого метода снизился на 23%, а количество оплат — на 17% год к году. В 2023 г. доля карт составляла 78% по обороту и 76% по количеству платежей.

Доля метода SberPay в 2024 г. составила 15% по обороту и 13% по числу платежей (в 2023 г. было 10% и 13% соответственно). Рост к 2023 г. — 75% по обороту и 21% по количеству оплат. Оборот платежей кошельком «ЮMoney» вырос на 48%, а число оплат — на 42%.

«Российские пользователи оценили удобство альтернативных методов оплаты. Этот тренд отражает запрос на более удобные и технологичные решения. Поэтому разнообразие линейки платежных методов остается существенным преимуществом онлайн-магазинов», — отметил коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Драйверы рынка — технологии и персонализация

В «ЮKassa» ожидают, что в 2025 г. самостоятельные интернет-магазины продолжат развиваться, как и альтернативные способы оплаты. Важным фактором успеха останется омниканальность, а роль искусственного интеллекта в продажах и рекомендательных сервисах будет усиливаться.

«Ключевые драйверы роста российского рынка онлайн-торговли — развитие технологичных платежных решений, спрос на персонализацию со стороны потребителей и, как следствие, расширение доли малого бизнеса», — сказал коммерческий директор «ЮMoney».