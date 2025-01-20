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В 2024 г. «Яндекс» защитил пользователей от 800 млн нежелательных звонков

В 2024 г. автоматический определитель номера от «Яндекса» обработал почти 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров. 800 млн из них пришлись на нежелательные, в том числе мошеннические. По сравнению с 2023 г. их доля увеличилась на 16% и составила 56% от общего числа. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Определитель номера «Яндекса» позволяет в автоматическом режиме блокировать такие звонки. За год число вызовов, на которые не пришлось отвечать пользователям, составило более 55 млн.

Наибольший рост нежелательных вызовов за год пришелся на звонки от банков и звонки мошенников под видом сотрудников банков — их число увеличилось на 25%. На 21% выросло количество звонков с предложением услуг страхования. На 17,5% — количество звонков с «опросами», например, для оценки качества обслуживания.

Наиболее частые мошеннические сценарии в 2024 г.

Продление договора с оператором связи — в общей структуре мошеннических вызовов этот сценарий занимает 44%. Пользователю сообщают якобы от лица оператора о завершении срока договора. Для продолжения работы связи или интернета необходимо «продлить договор» и сообщить код из SMS-сообщения.

Двухэтапное давление на пользователя — 20%. Первый звонок дает пользователю явно понять, что с ним разговаривает мошенник. После чего поступает второй звонок якобы от представителя банка, который предлагает обезопасить счета после звонка мошенника.

Обещание выдать или повысить выплачиваемые пособия, увеличить размер пенсии или пересчитать выплаты с учетом ранее упущенного стажа или данных. Такие звонки встречаются в 16% случаев.

Предложение разблокировать якобы заблокированный из-за подозрительной активности аккаунт, например, в «Госуслугах» или банке — 11%.

Доставка письма из отделения почты или службы доставки — 5%. Мошенники сообщают о якобы поступившем заказном письме, для доставки которого необходимо назвать код из SMS.

Более 2 млн звонков с неизвестных номеров поступило пользователям в мессенджерах — 5% из них пользователи отметили как нежелательные. В их числе звонки якобы от лица банков и правоохранительных органов.

В 2024 г. количество звонков с незнакомых номеров больше всего выросло в Пензенской области — на 86% по сравнению с 2023 г., а также в Приморском крае на 22% и Ростовской области на 20%. Сильнее всего этот показатель сократился в Чеченской республике — на 80%, Северной Осетии — на 50% и Забайкальском крае — на 35%.

Автоматический определитель номера доступен в приложении «Яндекс с Алисой». Он защищает пользователей от звонков с неизвестных номеров, блокирует нежелательные и мошеннические вызовы, а также уведомляет о полезных — например, из клиники или службы доставки. База данных определителя номера содержит десятки миллионов номеров и регулярно обновляется. Защита также работает для звонков в мессенджерах.

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