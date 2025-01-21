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«АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса»

Разработчик цифровых решений «Абсолют-Трейд» дополнил SRM-систему для закупок быстрой проверкой контрагентов. Это стало возможно благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

«Абсолют-Трейд» разрабатывает SRM-систему (Supplier Relationship Management) АБ-Трейд для взаимодействия между поставщиками и заказчиками. Ее использование позволяет оптимизировать закупочную деятельность от планирования и размещения торговых процедур до выбора оптимальных цен и контроля поставок.

Чтобы предоставить клиентам возможность быстрой проверки поставщиков прямо в SRM-системе, разработчик интегрировал в нее API-решения «Контур.Фокуса».

Теперь достаточно ввести ИНН и SRM-система покажет историю организации, сведения о филиалах и представительствах, лицензиях, обороте госзакупок, учредителях, юридические и налоговые сведения. С помощью «Контур.Фокуса» клиенты могут получить информацию о финансовом положении контрагента: система сформирует документ с описанием структуры имущества, ликвидности, финансовом состоянии, сведения об эффективности деятельности организации. Возможности линейки «Комплаенс» «Контур.Фокуса» (ранее «Контур.Призма») помогут определить уровень риска контрагента — результат отобразится в карточке организации. В планах компании — расширить общий отчет о проверке контрагента сведениями о его оценке по законам 115-ФЗ и 281-ФЗ и добавить возможность скачивания отчета.

Михаил Шумилин, жиректор ООО «АБ-Трейд»: «Мы изначально искали не сервис, а компанию, в которой увидим надежного партнера. Принципы выбора были такие: адекватно работают менеджеры и поддержка, в компании умеют быстро решать проблемы. Мы уже работали с «Контуром», у нас подключен «Контур.Компас». Поэтому, пообщавшись с другими вендорами, мы остановили свой выбор на решении для проверки контрагентов от «Контура».

Антон Яковлев, эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности: «Интеграция возможностей «Фокуса» в SRM позволяет не только сделать процесс отбора поставщиков максимально прозрачным и контролируемым, но и значительно ускоряет и упрощает работу сотрудников, которые отвечают за выбор поставщиков. Работа по принципу «одного окна» повышает скорость, надежность и безопасность заключения сделок с любыми поставщиками».

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