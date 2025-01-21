Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»

В январе 2025 г. Краснодарский край вышел на первое место, возглавив ежемесячный рейтинг регионов, который ведет Минздрав России в рамках федерального проекта «Инцидент № 38». Рейтинг формируется на основе количества успешных записей на прием к врачу через Единый портал госуслуг и данных об ошибках, с которыми сталкиваются пользователи. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Доля успешных записей через ЕПГУ в Краснодарском крае в декабре 2024 г. составила 89%. С сентября 2022 г., когда стартовал проект, этот показатель вырос в восемь раз. Сегодня регион занимает первое место в стране по уровню доступности электронной записи к врачам. Столь значительное улучшение позиций в рейтинге стало возможным благодаря совместной работе Министерства здравоохранения Краснодарского края и регионального МИАЦ, а также специалистов компании «Нетрика Медицина» (входит в N3 Group и ГК «Ташир Медика»).

«Нетрика Медицина» реализовала ядро государственной информационной системы здравоохранения Краснодарского края. С 2015 г. в регионе внедряются подсистемы и сервисы интеграционной платформы «N3.Здравоохранение».

Постоянный мониторинг процесса записи, взаимодействия между системами и аналитические отчеты, предоставляемые платформой «N3.Аналитика», позволяют специалистам МИАЦ выявлять и устранять часто повторяющиеся ошибки в информационном обмене, а также решать комплексные организационные проблемы.

Кроме того, региону удалось решить вопрос с определением кабинетов неотложной помощи в поликлиниках для записи на прием к врачу пациентов, не прикрепленных к региональным медучреждениям. Регион — излюбленное место отдыха россиян в любое время года. Благодаря проделанной работе, получение медицинской, в том числе неотложной помощи, стало доступнее и для гостей Краснодарского края.

Для повышения доступности электронной записи к врачам ведется работа по добавлению в базы данных медицинских информационных систем (МИС) медучреждений тех пациентов, по которым не найдены прикрепления в территориальном фонде ОМС (ТФОМС). Для этого используется интеграционная шина «Нетрики Медицины».

В МИС медицинских организаций настроена фильтрация по форме ЕПГУ по специальностям и врачам, к которым закончились свободные для записи слоты. Взаимодействие между МИС и порталом «Госуслуги» обеспечивает сервис «N3.Запись на прием к врачу».

Все эти меры помогают повышать доступность и прозрачность первичной медицинской помощи в регионе, и добиваться высоких показателей в рейтинге Минздрава. Показатель уникальных пользователей, записавшихся к врачам через портал «Госуслуги» в Краснодарском крае, составляет сегодня 5419 человек на 100 тыс. населения.

«Проделанная нами работа позволила значительно повысить для населения края уровень доступности медицинской помощи через ЕПГУ. Показатель успешных записей наглядно иллюстрирует эффективность внедряемых решений. Благодаря анализу данных, мы можем оперативно решать возникающие проблемы и обеспечивать качественное медицинское обслуживание как для жителей региона, так и для его гостей. Уверены, что устойчивый рост доли успешных записей в дальнейшем будет способствовать повышению общего уровня удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг», — сказал Максим Корогод, руководитель МИАЦ Краснодарского края.

«Минздрав России продолжает отслеживать ситуацию в регионах по повышению доступности записи на прием к врачу через портал ″Госуслуги″ в рамках федерального проекта ″Инцидент № 38″. Мы рады, что наша планомерная совместная работа с МИАЦ позволила Краснодарскому краю значительно улучшить свои показатели и занять первую строчку в рейтинге субъектов России по качеству работы данной услуги. Благодаря лучшим практикам, которые мы предлагаем использовать в организации сервиса записи на прием к врачу, медицинская помощь для жителей региона теперь стала доступнее. Представители органов управления здравоохранением и главные врачи клиник получили возможность изучать детальную аналитику, отслеживать ситуацию по разным критериям и вовремя принимать необходимые управленческие решения – перераспределять нагрузку на врачей, увеличивать количество талонов и т. д.», – сказал Алексей Кашпанов, заместитель руководителя отдела развития и продаж компании «Нетрика Медицина».