Месячная аудитория RuStore выросла до 50 млн пользователей

В декабре 2024 г. месячная аудитория магазина приложений RuStore составила 50 млн пользователей старше 12 лет по всей России, согласно исследованию Mediascope. При этом аудитория Xiaomi Mi Store составила 19 млн, Samsung Galaxy Store — 14 млн, Huawei AppGallery — 10 млн. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Растет перекрестная аудитория RuStore и Google Play. Пользователи используют оба магазина и постепенно переходят из американского в российский маркет. Также замечено перераспределение аудитории Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps в RuStore.

На динамику повлияли рост каталога приложений и игр в 1,6 раз с 30 до 50 тыс, и расширение функциональности магазина для пользователей и консоли для разработчиков. Например, в разделе «Киоск» стало возможно пополнить баланс популярных игр и сервисов, а для создателей приложений были запущены новые инструменты и API, включая возможность оплаты покупок в приложениях, скачанных из любых источников.

«Треть пользователей Рунета выбирают RuStore в качестве основного магазина приложений. Это демонстрирует высокий уровень доверия к платформе и подтверждает ее устойчивый рост. Пользователи активно устанавливают как российские, так и зарубежные приложения, включая популярные игры. В 2025 г. мы сосредоточимся на привлечении эксклюзивных тайтлов и расширении присутствия RuStore на различных устройствах», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Вслед за ростом аудитории и количеством приложений растет запрос на рекламу и продвижение через RuStore среди российских и иностранных приложений и игр. Так, более 60 млн руб. потратили китайские разработчики игр через платформу «VK Реклама» с января по ноябрь 2024 г.