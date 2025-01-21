МТС усилила сеть LTE в Омске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала сеть мобильной связи в Омске и пригороде. Компания МТС провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило улучшить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели рефарминг и обновили частотный диапазон почти 250 базовых станций в Омске и пригороде. Работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, увеличить зону покрытия LTE и улучшить качество сигнала не только на улице, но и внутри помещений, в том числе расположенных на цокольных этажах, где часто встречаются кафе и магазины. Особое внимание компания уделила зданиям, где прохождение сигнала могло быть затруднено в силу особенностей строения — торговым и бизнес-центрам. Расширение зоны покрытия LTE также позволило абонентам получить дополнительный доступ к технологии VoLTE, которая обеспечивает высокое качество звука и возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом.

Благодаря усилению сети связи МТС омичи могут еще комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами — банковскими приложениями, маркетплейсами, музыкальными сервисами и онлайн-кинотеатрами, а также общаться с близкими при помощи мессенджеров.

«Мы завершили важный проект по переводу частот 2100 МГц в Омске и пригороде. Теперь большинство базовых станций 3G в городе переведены в современный стандарт LTE, что привело к улучшению качества мобильного интернета МТС за счет расширения покрытия и емкости сети. Проще говоря, теперь омичи смогут легко оплачивать покупки с помощью банковской карты в небольших магазинах, которые часто расположены в подвальных и полуподвальных помещениях, — высокое качество сигнала поможет это сделать. А еще благодаря увеличению доступности технологии VoLTE горожане смогут одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.