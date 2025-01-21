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В «Яндекс Картах» появились пункты переработки новогодних ёлок

Чтобы помочь людям правильно утилизировать новогодние ёлки, «Яндекс Карты» разметили около 1 тыс. пунктов их переработки в 100 городах России.

Если ввести в поисковую строку сервиса «пункты приёма ёлок» — на карте появятся экоточки, куда можно сдать ели, сосны, пихты и ветки хвойных деревьев, оставшиеся после новогодних праздников. Пункты приёма представляют собой контейнеры или специально огороженные площадки рядом с местами сбора твёрдых бытовых отходов.

Чтобы ёлки могли переработать, перед сдачей важно очистить их от посторонних предметов: крестовин, упаковки (верёвок, полиэтилена) и украшений. Из собранных хвойных деревьев затем делают щепу для удобрения почвы, подсыпки в вольерах для животных, обустройства экологических троп.

В Калининграде размечено больше всего пунктов переработки ёлок — 171. В Москве их 165, а на третьем месте — Бийск с 30 экоточками, из которых ёлки отвезут обитателям конного клуба «Мечтатель». Меньше всего пунктов утилизации ёлок в четырех городах-миллионниках — Красноярске, Волгограде, Перми и Челябинске. В каждом из них доступен один пункт.

За первые две недели 2025 г. аналитики поиска «Яндекса» зафиксировали порядка 17 тыс. запросов пользователей о переработке, утилизации и сдаче ёлок. Интерес к теме остаётся на том же уровне, что и в прошлом году.

Чаще всего подобные запросы задают в первое воскресенье января, следующее за рабочей неделей: в этом году пик запросов пришёлся на 12 января, а в прошлом — на 14. Тема также особенно популярна 8 января — на следующий день после Рождества.

Среди необычных запросов об утилизации ёлок: «в какой срок можно сдать ёлку, если не подошёл размер», «зачем ёлку сдают в зоопарк», «кто ест сданные ёлки», «а мишуру можно оставить, чтобы сдать ёлку?».

«Яндекс Карты» — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. В «Картах» можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.

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