CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

Злоумышленники используют поддельные сервисы для проникновения в инфраструктуру компаний

Мошенники постоянно применяют методы социальной инженерии для получения доступа к данным организаций из самых различных отраслей. Эксперты компании «Нейроинформ» обнаружили, что злоумышленники стали более активно использовать поддельные сервисы для проникновения в инфраструктуру российских компаний. Данный способ пользуется большой популярностью среди киберпреступников. С каждым днем эксперты фиксируют все больше подобных случаев в России. Об этом CNews сообщили представители компании «Нейроинформ».

Специалисты подробно изучили схему мошенников, которая выглядит весьма убедительно для обычного человека. Злоумышленники рассылают сотрудникам компаний электронные письма, предлагая протестировать работу новых сервисов для повышения уровня безопасности удаленного доступа к информационным ресурсам компании. Для использования сервиса сотрудникам нужно авторизоваться на поддельном сайте, используя при этом данные своей корпоративной почты, полностью указав логин и пароль. После этого хакеры получают доступ к корпоративной почте сотрудника. Это дает злоумышленникам возможность читать переписку, скачать адресную книгу компании, и в некоторых случаях получить доступ по V** к внутренней инфраструктуре.

Поскольку сотрудники организаций уверены, что они получили письмо от ИТ-подразделения компании, то не видят в этом ничего подозрительного, авторизуются на сайтах вводя данные от своей рабочей почты. По данным «Нейроинформ», для получения доступа к поддельным сервисам 60% сотрудников переходят по таким ссылкам, а 45% перешедших вводят свои корпоративные данные. Большинство сотрудников воспринимают такие сообщения как поручение по работе, которое нужно обязательно выполнить. В данном случае злоумышленники используют чувство ответственности сотрудников, а также их стремление работать максимально эффективно. Нередко в письме мошенники пугают последствиями (вплоть до лишения премий), если со стороны сотрудника не будет реакции на письмо.

Хакеры постоянно изобретают новые мошеннические схемы, чтобы получить доступ к данным организаций. Сотрудникам компаний необходимо проявлять осторожность при получении любых подозрительных писем, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

«Элемент» купил 50% древнего провайдера, работающего больше четверти века

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще