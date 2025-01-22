4G с доставкой на дом: в хабаровских новостройках подключили мобильный интернет

Тысячи жильцов нового микрорайона в Хабаровске «МегаФон» обеспечил устойчивой мобильной связью четвертого поколения. Специалисты оператора запустили базовую станцию, которая позволит абонентам выходить в интернет на средней скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону уверенного покрытия попадает несколько жилых комплексов в районе улиц Совхозная, Тимощука, Редько и Шатова. Расположение телеком-объекта обеспечивает максимально широкую зону покрытия, а емкости сети достаточно, чтобы скорость передачи данных на мобильных устройствах оставалась высокой и при растущей нагрузке на сеть.

Подключиться к 4G «МегаФона» могут владельцы квартир в ЖК «Березки», ЖК «Вершины», ЖК «Город 4212», а также ученики и педагоги лицея «Звездный». Несколько диапазонов частот сделали LTE-сигнал доступным как на улице, так и внутри помещений.

«Активное строительство крупных жилых районов требует расширения покрытия 4G в городе. Новоселы часто пользуются мобильной связью: отправляют фото и видео в мессенджерах во время ремонта, делают покупки новой мебели в интернете, заказывают еду, вызывают такси. Благодаря запуску современной мобильной связи абоненты смогут пользоваться необходимыми онлайн-сервисами. Вместе с тем емкости новой базовой станции достаточно, чтобы мобильным интернетом пользовались жильцы и будущих новостроек», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.