Аналитика «МТС Банка» и Ozon: россияне переложили покупки на доставку

Аналитики «МТС Банка» и маркетплейса Ozon изучили востребованность доставки в зимний период. Количество заказов через сервисы доставки зимой 2024 г. выросла в 3,6 раза, а сотрудники пунктов выдачи выдавали более 2,3 товаров каждую минуту. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Пандемия и самоизоляция дали толчок активному развитию сервисов доставки и маркетплейсов. Сегодня доставка на дом или в пункты самовывоза для большинства россиян стала уже нормой жизни, покупают онлайн все: от чипсов до крупной бытовой техники или мебели. Объем российского рынка e-com с каждым годом растет значительными темпами, делая профессию курьера все более востребованной. По данным различных исследований, спрос на курьеров за два последних года вырос в 2-2,5 раза.

Наиболее существенная нагрузка на курьеров, по данным маркетплейса Ozon, наблюдается в декабре и в первой половине января. В конце года россияне готовятся к новогодним праздникам, покупают подарки, продукты и прочую атрибутику, а в начале нового года ценят комфорт и скорость доставки, чтобы сделать свой отдых максимально приятным. В этот период курьеры Ozon ежедневно в среднем доставляли более 8 млн товаров по всей России, а сотрудники пунктов выдачи выдавали более 2,3 товаров за каждую минуту работы.

Аналитики «МТС Банка» отмечают не только сезонный рост заказов через сервисы доставок, но и год к году. Так, в декабре 2024 г. количество заказов увеличилось в 3,9 раза по сравнению с декабрем 2023 г., а в первой половине января 2025 г. – в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средний чек в зимние месяцы вырос до 1480 руб. – на 10% год к году.

Спрос на услуги курьерских служб также вырос у россиян текущей зимой на 14% год к году, средний чек немного снизился – на 4% до 2600 руб.

Количество заказов готовой еды из заведений общепита этой зимой увеличилось на 12%, а средний чек за год вырос незначительно – на 3% до 1390 руб.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» и маркетплейса Ozon во всех регионах России в декабре 2023-2024 гг. и первой половине января 2024-2025 гг.