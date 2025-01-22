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«Автотека»: доля автомобилей, использовавшихся в каршеринге, за год увеличилась на 10%

Эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), проанализировали данные о машинах на платформе «Авито Авто», которые ранее использовались в каршеринге. Оказалось, что в 2024 г. у трех моделей доля составила 10% и более. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Лидером по числу машин, использовавшихся в каршеринге, стал Nissan Qashqai с долей 13%. Вторую строку занял Renault Kaptur(12%), а третью – Volkswagen Polo (10%). Четвертое место досталось Kia Rio X-Line: у этой модели доля авто, использовавшихся в каршеринге, составила 7%. Замыкает топ-5 Skoda Rapid с 6%. Также в топ-10 моделей вошли Kia Rio, Skoda Octavia, Renault Arkana, Hyundai Solaris и Mercedes-Benz CLA-класса.

Наиболее динамично число автомобилей, в истории которых есть запись об использовании в каршеринге, год к году увеличилось у купе-кроссовера Renault Arkana – в 6,7 раза.

«За год доля автомобилей, по которым в базе «Автотеки» есть запись об использовании в каршеринге, увеличилась на 10%. Лидеры списка — Nissan Qashqai, Renault Kaptur и Volkswagen Polo — пользуются высоким спросом как у операторов каршеринга, так и у частных владельцев благодаря сбалансированным техническим характеристикам. Примечательно увеличение количества автомобилей Renault Arkana в сегменте каршеринга за последний год. Все это свидетельствует о том, что операторы каршеринга активно обновляют и расширяют свои автопарки. При этом, выбирая машину с пробегом, важно обладать полной информацией об истории эксплуатации, в том числе выяснить, использовалась ли она в каршеринге. Несмотря на свежесть года выпуска, интенсивная эксплуатация может наложить отпечаток на работоспособность агрегатов. Данные о том, как производилось сервисное обслуживание, были ли страховые случаи, верно ли указан пробег, нет ли ограничений на регистрационные действия, а также другие аспекты покупки и эксплуатации автомобиля можно узнать в Автотеке еще до выезда на осмотр», – сказал Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».

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