МТС запустила LTE в двух отдаленных селах Тамбовской области

МТС, цифровая экосистема, сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в двух отдаленных населенных пунктах Тамбовской области, в которых проживает от 500 до тысячи человек. Высокоскоростной интернет МТС появился в селе Сухотинка Знаменского района и Крутое Петровского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в селе Сухотинка, расположенном в 12 км от трассы Р-22 «Каспий». После запуска сети LTE более 800 местных жителей получили голосовую связь и мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. Также связь нового качества стала доступна более 300 жителям близлежащих сёл Царёвка, Старчики, Княжево и Преображенье.

Село Крутое находится в трех км от трассы Р-19 «Тамбов-Орел» у границы с Воронежской областью. Доступ к высокоскоростному интернету МТС после проведенных работ получили более 500 местных жителей, а также абоненты МТС, проживающие в сёлах Заречье, Предтечьево, Тынково, Калтиновка, Песковатково, Марфинка.

В целом около 1,5 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов Тамбовской области могут дистанционно получать медицинскую помощь, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в районные центры и Тамбов, использовать банковские приложения, а также общаться через интернет.

Туристам в районе расширенной зоны покрытия LTE теперь доступны в дороге онлайн-карты, музыка со стриминговых платформ, фильмы онлайн для пассажиров, а также общение в мессенджерах.

«Мы продолжаем планомерно развивать сеть LTE в малых населенных пунктах и дачных поселках, которые находятся в стороне от крупных административных центров и трасс. Быстрый интернет – это дополнительная возможность для местных жителей на комфортной скорости проводить досуг онлайн, учиться и работать дистанционно. Теперь сельчане получили связь такого же качества, как в Тамбове или другом крупном городе», — сказал директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.