«Островок В2В» запустил онлайн-бронирование автомобилей

Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для профессионалов туриндустрии «Островок B2B» запустил новую услугу – теперь партнерам сервиса доступна аренда автомобилей за рубежом в онлайн-режиме. Ранее приобрести услугу можно было только по запросу в службу офлайн-бронирования, теперь турагенты смогут самостоятельно оформить заказ в личном кабинете. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

Услуга в первую очередь запускается для бронирования автомобилей за границей в 160 странах мира. Аренда транспорта в России и странах СНГ будет по-прежнему доступна через офлайн-запрос.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок»: «Около 70% запросов на бронирование автомобилей приходилось на международные направления. Чаще всего агенты обращались к нам за помощью с арендой транспорта в Италии, Турции, Франции, ОАЭ и Испании. Запуск этой услуги в онлайн-формате значительно улучшит пользовательский опыт турагентов и позволит им бесшовно бронировать полный спектр туристических услуг на единой платформе. Ожидаем, что по мере приближения высокого туристического сезона спрос на аренду в ближайшие месяцы вырастет в разы».

Благодаря широкому выбору поставщиков, подключенных к «Островок В2В», турагенты легко подберут транспорт под запросы клиентов: от эконом-вариантов до автомобилей класса люкс. Оформить заказ можно заранее или прямо перед поездкой. Услугу возможно добавить к уже существующим бронированиям.

Арендовать транспорт можно для водителей в возрасте от 20 до 71 года. Подходящий под пожелания туриста автомобиль легко найти, отфильтровав варианты по цене, количеству пассажиров, типу страховки и топливной политике. Дополнительно можно арендовать кресло или бустер для детей, а также GPS-навигатор.

Оплата бронирования возможна несколькими способами: по счету, банковской картой или картой клиента по платежной ссылке. Изменить бронь можно с помощью службы поддержки «Островок В2В». Также турагентам доступна бесплатная отмена услуги не позднее, чем за 48 часов до поездки.

Для получения авто в месте проката туристу потребуется пакет документов: удостоверение личности, международное и национальное водительское удостоверение, ваучер «Островок В2В». Также при себе необходимо иметь международную кредитную карту на имя водителя для оплаты страхового депозита.