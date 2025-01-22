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SpaceWeb отмечает двукратный рост веб-сервисов для защиты сайтов

Хостинг-провайдер SpaceWeb фиксирует значительное увеличение спроса на услугу защиты от вирусов и уязвимостей веб-ресурсов среди своих клиентов. За 2024 г. уровень увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Спрос на веб-сервисы с антивирусом объясняется возросшим количеством киберугроз, которые с каждым разом становятся все более изощренными. Вирусы могут нарушить работу сайта или привести его к блокировке, а также похитить конфиденциальную информацию.

«Рост спроса на услугу антивирус — это прямое отражение актуальности проблемы кибербезопасности для владельцев веб-проектов. Среди наших клиентов, в особенности стартапов и малого бизнеса, вопрос безопасности онлайн-ресурсов стоит особенно остро, поскольку такие компании часто не имеют собственных ИТ-отделов или ресурсов для полноценного мониторинга и защиты своих сайтов», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

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