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Wildberries с помощью электрогрузовиков «ЭвоКарго» сокращает углеродный след

Объединенная компания Wildberries и Russ, продолжая активное развитие логистической инфраструктуры, внедряет инновационные технологии, позволяющие сокращать выбросы СО2. Так, в августе 2023 г. Wildberries в сотрудничестве с «ЭвоКарго» первым среди маркетплейсов в России запустили проект по использованию автономных электрогрузовиков. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

За время использования 38 грузовиков «ЭвоКарго» преодолели более 26 тыс. км и перевезли более 760 тыс. паллет с товарами на логоцентрах компании в Электростали, Коледино и Ростове-на-Дону.

Грузовики самостоятельно доставляют груз между блоками склада – автономные машины двигаются без участия водителя и используют сенсорные системы навигации. Управление системами происходит на базе искусственного интеллекта – мультисенсорные системы позволяют грузовику определять свое положение в пространстве и безошибочно выполнять все привычные транспортные маневры. Все грузовики передвигаются по территории объекта с безопасной скоростью.

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ЭвоКарго
Wildberries с помощью электрогрузовиков «ЭвоКарго» сокращает углеродный след

Кроме того, грузовики работают в круглосуточном режиме, что помогает поддерживать бесперебойную работу логоцентров и повышать скорость доставки товаров покупателям.

«Wildberries является первым маркетплейсом в России, внедрившим в свои логистические процессы автономные грузовые электромобили. Мы видим значительный потенциал в использовании электрокаров и задействуем их не только в своих производственных процессах, но и делаем их доступными для наших покупателей: с октября этого года жители 4 регионов в России могут приобрести электромобили российского производства на Wildberries», - отметил Никита Никитин, заместитель директора департамента логистики Wildberries & Russ.

«Такие технологии становятся важным шагом в развитии устойчивой логистики и постепенно устанавливают новые стандарты грузоперевозок на рынке электронной коммерции. По нашим оценкам, использование электрогрузовиков в условиях и интенсивности, аналогичных тому, как это происходит на логоцентрах Wilberries – с августа 2023 г. – позволило сократить выбросы углекислого газа более чем на 7000 кг», - отметил Василий Жуков, заместитель генерального директора «ЭвоКарго».

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