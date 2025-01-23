«Авито Работа»: профессия менеджера по развитию бизнеса – лидер по приросту вакансий с возможностью «удаленки»

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа вакансий с возможностью работы из дома за II полугодия 2023-2024 гг. и выявили, что активнее всего удаленный формат работы предлагают менеджерам по развитию бизнеса. Во II полугодии 2024 г. число объявлений для них увеличилось в 2,6 раза (+164%) год к году, а средняя предлагаемая зарплата для соискателей с небольшим опытом работы составила 76,35 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Второе место по приросту вакансий с пометкой «работа из дома» — у рекрутеров. Спрос на них во II полугодии 2024 г. вырос в 2,4 раза (+136%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Работодатели предлагали новым сотрудникам на начальных позициях в среднем около 60,9 тыс. руб. в месяц при условии фиксированного графика и удаленного формата работы. При этом уровень оплаты труда рекрутеров существенно варьируется в зависимости от опыта, количества закрытых вакансий и других метрик эффективности найма.

Чаще на удаленку стали искать и менеджеров по персоналу — со II полугодия 2023 г. предложений о работе для них стало больше в 2,2 раза (+116%) за год. В отличие от рекрутеров, которые специализируются исключительно на поиске и подборе сотрудников, менеджеры по персоналу обычно выполняют более широкий круг задач: занимаются внутренними коммуникациями, адаптацией и обучением специалистов, электронным делопроизводством, ведением и разработкой корпоративных мероприятий. Соискатели на эту роль могли рассчитывать в среднем на 90,02 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике.

«Хотя после пандемии многие компании вернулись к офисному формату работы, предложения с возможностью удаленного или гибридного графика все еще можно встретить для некоторых наиболее востребованных массовых профессий в офисном сегменте. Как правило, это вакансии специалистов поддержки, операторов колл-центра, менеджеров по продажам и других сотрудников, работу которых можно перевести в удаленный формат без ущерба для производительности компании. Чтобы привлечь нужных кандидатов, работодатели упоминают гибкие форматы занятости как преимущество в описании вакансий», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».