«Контур.Недвижимость» провела первую в стране ускоренную электронную регистрацию сделки

1 января 2025 г. в Росреестре заработала услуга оформления сделки за один день. Первая ускоренная регистрация в электронном виде прошла в сервисе «Контур.Недвижимость». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Недвижимость» — комплекс сервисов для профессионалов рынка недвижимости: риелторов, застройщиков, брокеров, юристов. В портфель входят решения для проверки и проведения сделок, а также обучения риелторов. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Сделки с недвижимостью нужно оформлять в Росреестре. Ведомство должно зарегистрировать переход прав собственности на объект в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Иначе сделка будет недействительной. Официально электронная регистрация занимает до семи рабочих дней. Обычно все проходит за три-пять дней, но гарантировать, что все решится быстро, не может никто.

Если участникам сделки важно оформить сделку в кратчайшие сроки, они могут выбрать ускоренную регистрацию. Это новая услуга Росреестра, которая предоставляется с 1 января 2025 г. С ее помощью можно гарантированно зарегистрировать переход прав собственности или поставить недвижимость на кадастровый учет всего за один рабочий день после подачи документов. Для этого нужно оплатить госпошлину в двойном размере.

Первая ускоренная регистрация в электронном виде прошла 20 января 2025 г. в сервисе «Контур.Недвижимость». Это была сделка купли-продажи земельного участка в Московской области. Участники сделки встретились в офисе риелтора, подписали договор и заявление на регистрацию в электронном виде. Продавцом выступило юридическое лицо — у него уже была квалифицированная электронная подпись (КЭП). Сертификат КЭП для покупателя был выпущен в сервисе во время сделки. Регистрация прошла успешно: Росреестр оформил переход прав на нового собственника в течение двух часов после отправки документов.

Александр Скорин, руководитель проекта «Электронные сделки» в «Контур.Недвижимости»: «Наша цель — сделать сделки с недвижимостью комфортными, безопасными и быстрыми. Поэтому, когда мы узнали о возможности ускоренной регистрации, решили как можно скорее провести ее в своем сервисе. Мы рады, что теперь люди смогут провести сделку и оформить ее в тот же день, без томительного ожидания».