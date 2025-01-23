CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Услугу по установлению добровольной опеки оцифровали в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появилась услуга установления опеки (попечительства) над несовершеннолетним по заявлению его родителей или по заявлению самого ребенка. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В электронный вид переведена услуга по установлению опеки по заявлению родителей или самого ребенка. Назначить несовершеннолетнему опекуна теперь можно онлайн через региональный портал. Для этого понадобится авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если родители не могут исполнять свои родительские обязанности по уважительным причинам, то они могут подать заявление о назначении ребенку опекуна или попечителя. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то опекун или попечитель может быть назначен по заявлению самого несовершеннолетнего.

Услуга «Установление опеки (попечительства) по заявлению родителей несовершеннолетнего (по заявлению несовершеннолетнего)» доступна на региональном портале. Помимо перевода в электронный вид, услугу дополнили сервисами, которые позволят сэкономить время при оформлении заявления. Так, внедрен сервис получения согласия предполагаемого опекуна в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья. Кроме того, добавлен сервис расчета периода, за который опекун должен предоставить доходы.

Услуга предоставляется бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Какие медицинские услуги можно получить онлайн

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Под видом рекламы проекта Open Source пользователям macOS и Linux загружается троян, ворующий 50 видов криптовалюты

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Google запретил использовать свой поисковик миллионам пользователям, заботящимся о своей безопасности

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще