CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс Книгах» вышел аудиосборник рассказов по вселенной видеоигры Atomic Heart

К выходу третьего сюжетного дополнения «Atomic Heart: Чары морских глубин» в «Яндекс Книгах» вышел аудиосборник «Atomic Heart: Далекое светлое будущее» от издательства Pulsart, вдохновленный вселенной видеоигры с альтернативной историей. Его дополняет серия иллюстраций к книге от профессиональных художников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В сборник вошли 15 рассказов, два из которых доступны эксклюзивно в «Яндекс Книгах» и не представлены в печатном издании. Каждый рассказ — это короткий аудиоспектакль с озвучкой от профессиональных актеров и звуковым сопровождением. Материалы из этого сборника созданы при постоянных консультациях с создателями игры, а сюжеты рассказов создавались с огромным вниманием к атмосфере мира Atomic Heart.

Все истории самобытны и уникальны: восстание машин в лагере для скаутов, невозможная любовь двух роботов, соперничество и дружба машин и людей и многое другое. Авторы рассказов прошли игру и передали в своих историях собственные ощущения и видение этой безумной вселенной. В сборнике соседствуют социальная драма, нуарный детектив, боевик, романтическая история и сатира. Но все тексты объединяет то, что они пронизаны отсылками и пасхалками к сюжету видеоигры.

Ранее в «Яндекс Книгах» вышла предыстория видеоигры «Предприятия 3826» с эксклюзивными иллюстрациями, изображающими ключевые сцены романа в стилистике ретрофутуризма.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

Microsoft идет войной на Google. Скачать Chrome под Windows стало намного сложнее. Касается всех. Опрос

Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества

Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн»

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

Изменив лишь несколько строк кода Linux, можно на треть сократить энергопотребление дата-центров

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще