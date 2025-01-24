«Авито Работа»: в 2024 году чаще всего гибкий график предлагали продавцам-консультантам

Эксперты« Авито Работы» проанализировали динамику вакансий в 2023-2024 гг. и выявили профессии, где работодатели стали чаще всего предлагать соискателям гибкий график работы. По итогам анализа наибольший прирост предложений о работе с гибкой занятостью зафиксирован у продавцов-консультантов — спрос на них в 2024 г. вырос в 2,7 раза (+165%) за год. В среднем за месяц кандидатам на эту позицию предлагали около 40,1 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При гибком графике фактический доход сотрудников разных специальностей во многом зависит от объема задач, отработанного времени, результатов труда и других показателей. В исследовании разбираются средние значения зарплатных предложений с учетом сумм, указанных в вакансиях.

Среди других профессий, для которых компании стали чаще предлагать гибкий формат работы, стоит отметить пекарей. Вакансий для них стало на 157% больше, чем в 2023 г. Средняя предлагаемая соискателям зарплата за 2024 год — 40,63 тыс. руб. в месяц.

Гибкий график также стали активнее предлагать маркетологам — в 2024 г. таких вакансий стало в 2,3 раза (+132%) больше, чем годом ранее. А стартовые зарплатные предложения для соискателей с минимальным опытом работы в 2024 г. достигли 63,53 тыс. руб. в месяц.

Исследование также выявило профессии, к которым соискатели проявили наибольший интерес в сравнении с 2023 г. В 3,1 раза (+208%) чаще по сравнению с 2023 г. кандидаты стали запрашивать контакты на вакансии менеджеров по персоналу. При условии гибкого графика средние зарплатные предложения на этих позициях для кандидатов с опытом работы до 1-3 лет составили 69,99 тыс. руб. в месяц.

Также в 2,5 раза (+147%) чаще по сравнению с 2023 г. соискатели стали отправлять отклики на вакансии репетиторов с гибкой занятостью. Кандидаты на такие позиции в среднем рассчитывали на 58,92 тыс. руб.в месяц. Однако доход репетиторов часто зависит от сложности предмета, количества отработанных часов и проведенных занятий.

Число откликов значительно возросло и на вакансию воспитателя (+142%), а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на эту роль при гибком графике работы составили 31,82 тыс. руб. в месяц.