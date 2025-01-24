К столичному Порталу поставщиков подключился 42-й регион

Рязанская область стала 42-м регионом, заказчики которого получили возможность публиковать закупки на столичном Портале поставщиков. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Портал поставщиков является эффективным инструментом для проведения закупок и развития конкуренции и способствует росту межрегионального сотрудничества. В прошлом году более 60% закупок на площадке пришлось на заказчиков из других регионов. Рязанская область стала 42-м субъектом Российской Федерации, присоединившимся к Порталу поставщиков. Теперь ее государственные и муниципальные учреждения смогут проводить на площадке закупки товаров, работ и услуг и обеспечивать собственные нужды, выбирая наиболее выгодные условия и надежных поставщиков», – сказала Мария Багреева.

Подключение заказчиков региона к Порталу поставщиков стало возможным благодаря соглашению между Министерством имущественно-земельных отношений Рязанской области и Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

«Соглашение предусматривает организацию доступа заказчиков Рязанской области к размещению закупок с использованием Портала поставщиков. Уверен, что пользователи из нового региона смогут оценить преимущества работы на межрегиональной платформе. Портал предоставляет предпринимателям гарантированный рынок сбыта производимой продукции, а государственным и муниципальным учреждениям позволяет закрывать оперативные потребности и оптимизировать расход бюджета. Так, в 2024 г. заказчики сэкономили в ходе котировочных сессий на площадке более восьми миллиардов рублей», – сказал руководитель Департамента Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и свыше 350 тыс. предпринимателей по всей стране. Каталог продукции насчитывает более трех миллионов уникальных наименований. Ежедневно на портале заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут круглосуточно обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на портале.

Функциональным заказчиком Портала поставщиков является Департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».