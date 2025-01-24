Количество поездок на электросамокатах «МТС Юрент» в 2024 году превысило 100 млн

Пользователи платформы «МТС Юрент» за 12 месяцев 2024 г. совершили 100,3 млн поездок, что на 46% выше, чем за 2023 г. Количество поездок в городах собственных операций «МТС Юрент» (не франшиза) выросло на 69%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Количество локаций в России выросло до 187 (на 26% к 2023 году.). В 2024 г. компания запустила самокаты в шести новых городах-миллионниках — в Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Новосибирске и Красноярске. Экспансия в новых городах стала значительным драйвером роста количества поездок.

По статистике компании, 90% поездок в 2024 г. совершались по транспортному сценарию — люди арендовали самокаты, чтобы добраться по городу из точку А в точку Б, в качестве транспорта последнего километра или самостоятельного средства передвижения по городу.

В 2024 г. МТС Юрент представил первый самокат собственной разработки «Юрент 2.0», который был спроектирован специально для российских городов. Модель отличается повышенной устойчивостью и комфортом при движении на любых скоростях, что делает ее безопаснее для поездок начинающих пользователей.

«В 2024 г. мы существенно увеличили географическую представленность сервиса в городах Урала и Сибири, и зафиксировали в них стабильно высокий спрос. Также мы запустили новый вид транспорта (электровелосипеды), самокаты собственной разработки и новую услугу аренды павербанков, тем самым сделав важный шаг для трансформации «МТС Юрент» в платформу городских сервисов. К концу года количество станций, в которых можно арендовать портативную зарядку, превысило 10 тыс. единиц, а число самих павербанков на платформе достигло 80 тыс. Вместе с МТС мы внедрили ряд продуктовых решений, которые сделали наш сервис удобнее и выгоднее, что увеличило количество пользователей, регулярно пользующихся самокатами как транспортом», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.