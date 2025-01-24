Москвичи больше любят ChatGPT, а петербуржцы — нейросеть «Кандинский»

Нейросети вошли в жизнь людей сравнительно недавно, но все больше людей уже активно их используют не только в работе, но и в жизни, в том числе при подготовке к праздникам. Эксперты страхового брокера Mainsgroup выяснили, что активнее всего инструментами искусственного интеллекта в повседневной жизни пользуются жители Москвы и Волгограда. Об этом CNews сообщили представители Mainsgroup.

В опросе приняли участие 1239 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Омска, Уфы, Красноярска, Воронежа, Перми и Тюмени.

Использовали нейросети, готовясь к прошедшим недавно зимним праздникам, 16,4% опрошенных, не использовали — 71,5%, а 12,1% респондентов затруднились дать точный ответ на этот вопрос.

Доли тех, кто использовал ИИ, в разных городах заметно различаются: в пятерку лидеров вошли жители Москвы (30%), Волгограда (26,5%), Самары (18,2%), Санкт-Петербурга (16,7%) и Омска (16,5%), а меньше всего тех, кто прибег к помощи нейросетей, оказалось в Перми (5,3%), Тюмени (4,2%) и Краснодаре (3,1%).

Нейросетям россияне доверяют выполнение самых разных задач. Более трети (34,5%) использующих ИИ с его помощью придумывали идеи празднования, 26,4% создавали в нейросетях открытки, 24,1% — музыку и видео, а 23,2% искали и анализировали информацию. Также нейросети пригодились для написания и редактирования текстов поздравлений (13,3%), отрисовки иконок (7,9%), создания приглашений (5,9%) и разработки семейных новогодних квизов (1,5%).

Выбор используемых нейросетей зависел в том числе от поставленных задач, иногда, по словам участников опроса, приходилось использовать возможности не одного, а двух и более ИИ. Вот как они расположились по популярности: «Кандинский» — 24,6%; ChatGPT — 24,1%; Midjourney — 23,2%; «Шедеврум» — 21,2%; «Алиса Про» — 18,2%; «ЯндексАРТ» — 4,9%.

В Москве самой популярной нейросетью стал ChatGPT — его упоминают 51% респондентов, использовавших ИИ. Также он популярен в Ростове-на-Дону (33,3%). В Санкт-Петербурге лидирует нейросеть «Кандинский» (33,3%). Помимо Северной столицы, ее очень любят в Воронеже и Перми.

«Шедеврум» оказался фаворитом в Волгограде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Midjourney — в Самаре и Уфе, а «Алиса Про» — в Красноярске, Омске и Тюмени.

В некоторых городах явного лидера определить не удалось. В Казани все голоса достались четырем сетям — «Кандинский», «ЯндексАРТ», Midjourney и ChatGPT (по 25%), в Новосибирске первое место делят «Кандинский», «Шедеврум» и «Алиса Про» (по 30,8%), а в Челябинске лидеров двое — «Кандинский» и ChatGPT (по 33,3%).