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МТС добавила мощностей домашнему интернету в Заполярье

ПАО «МТС» модернизировала работу домашнего интернета в Норильске и Дудинке, расширив пропускную способность магистрального канала связи на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря расширению магистрального канала в Заполярье и увеличению его емкости абоненты МТС смогут с большим комфортом пользоваться цифровым ТВ и домашним интернетом. После проведенной модернизации рост скорости передачи данных был зарегистрирован во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан и Оганер, а также Дудинки, в том числе первого, третьего и четвертого микрорайонов.

«Мы постоянно развиваем сеть в регионе, обеспечивая связью как жилые массивы, так и значимые инфраструктурные и промышленные объекты. Не обходим вниманием и сложные северные территории Красноярского края. Расширение магистрального канала связи можно сравнить с автомобильным движением: чем больше полос вмещает автомагистраль, тем комфортнее передвигаться по ней автомобилям, особенно в час пик. После проведенной модернизации жители Норильска и Дудинки, качающие все больше трафика в сети домашнего интернета, смогут максимально использовать цифровые возможности нашей связи», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС обеспечила связью и мобильным интернетом крупнейшее нефтяное месторождение за Полярным кругом — Пайяхское. Устойчивая связь МТС появилась также у причалов реки Таналау, правого притока Енисея. Пристани используются как в летнюю, так и в зимнюю навигацию — по Енисею и Северному морскому пути сюда ежегодно завозится огромное количество грузов.

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