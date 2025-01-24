МТС добавила скорость LTE на Байкальском тракте

МТС обновила сеть мобильной связи в жилых поселках и микрорайонах, расположенных в начале Байкальского тракта. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у абонентов МТС в среднем выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизацию провели на территории жилых комплексов и микрорайонов в начале Байкальского тракта. Скорость мобильного интернета выросла в районе образовательного комплекса «Точка будущего» вблизи поселка Новая Разводная, в поселке Молодежный, а также в деревне Новолисиха, в частности в жилом комплексе «Хрустальный Парк». Обновление мобильной сети поможет жителям и дачникам с большим комфортом использовать цифровые сервисы.

«Жилые микрорайоны, расположенные на Байкальском тракте, попали в нашу программу по обновлению сети в регионе. Наши специалисты добились роста скорости интернета за счет перевода частот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи. Ранее мы аналогичным образом обновили сеть в нескольких районах Иркутска. После модернизации, помимо ускоренного интернета, абоненты получили и дополнительный доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая подключается через сеть LTE. Технология позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.