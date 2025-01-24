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МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске

МТС сообщает о расширении сети фиксированной связи в Уссурийске. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители еще 1300 квартир в разных районах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает обеспечивать многоэтажные дома в городах Приморья инфраструктурой с быстрым домашним интернетом. Благодаря очередному этапу строительства фиксированной сети, домашний интернет стал доступен для жителей ряда улиц в Уссурийске: Андрея Кушнира, Ветеранов, Воровского, Краснознаменная, Локомотивная, Нахимова, Островского, Полушкина, Тургенева, Фрунзе. Всего доступ к высокоскоростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили около 35 тыс. семей Уссурийска.

Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV - телевидение с функцией «управления временем». У абонентов есть возможность выбора технологии подключения ТВ - по кабелю или с помощью приставки. Такой подход позволяет использовать имеющиеся в квартире провода, не заводя новые.

«Расширение зоны покрытия высокоскоростным домашним интернетом и цифровым ТВ— одна из наших основных задач по развитию сети в Уссурийске. Мы видим постоянно растущий спрос уссурийцев на дополнительные цифровые услуги. Теперь горожане смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться и работать. Высокоскоростной домашний интернет также позволит подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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