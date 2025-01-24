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Россияне рассказали, как они воспринимают рекламу в интернете

Эксперты «Авито Рекламы» опросили более 7000 жителей России* чтобы узнать, в каких форматах им удобнее воспринимать интернет-рекламу, а также оценить ее влияние на покупательское поведение. Половина (51%) респондентов заявили, что доверяют рекламе на маркетплейсах и классифайдах. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Исследование проводилось среди 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам опроса, 79% респондентов замечают рекламу в онлайн-сервисах. Чаще всего россияне обращают внимание на рекламу в мобильных приложениях — такой ответ дали 68% опрошенных. На втором месте по заметности идут мобильные версии сайтов (48%), а следом — их веб-версии (44%). Лишь 1% опрошенных не замечают рекламу в онлайне.

Для большинства самый удобный формат рекламы — статичное изображение с текстом — об этом рассказали 43% опрошенных. Также 37% респондентов отметили видеоролики как один из наиболее предпочтительных форматов интернет-рекламы, а 18% — брендированные изображения без текста. Женщины обращают внимание на видеоконтент чаще мужчин: 39% против 35% соответственно. Интерактивная реклама с игровыми механиками нравится 12% респондентов. Меньше всего опрошенных обращают внимание на текстовую рекламу без изображений (8%) и аудиорекламу в музыкальных сервисах (9%).

Почти половина участников опроса (47%) отметила, что статичное изображение с текстом помогло совершить покупку в последний раз. С помощью рекламных видеороликов недавно приобрели товар или услугу 36% респондентов.

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Какой формат рекламы помог вам совершить покупку в последний раз?

«Реклама на площадках электронной коммерции стала неотъемлемой частью пользовательского пути. Аудитория, которая посещает эти сервисы, уже знает, что хочет купить. На базе обезличенных данных о сформированном спросе алгоритмы классифайдов показывают максимально релевантную рекламу. Это подтверждают и наши данные: 50% респондентов сообщили, что именно реклама на классифайдах и маркетплейсах располагает их к моментальной покупке. И этот показатель выше, чем в классических рекламных каналах. Такая тенденция, в свою очередь, делает e-commerce привлекательной платформой для размещения рекламы брендов», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Половина респондентов (50%) рассказали, что реклама на классифайдах и маркетплейсах располагает их к покупке. По этому критерию опрошенные также отметили рекламу в интернет-магазинах (35%), поисковых системах (30%), социальных сетях (30%) и мессенджерах (20%).

Большинство респондентов (51%) отметили классифайды и маркетплейсы как надежный источник рекламы. Практически поровну разделилось число тех, кто доверяет рекламе в интернет-магазинах (29%), поисковиках (27%) и в социальных сетях (25%). Результаты исследования показывают, что для молодежи 18-24 лет более (23%) интересна (по сравнению с другими возрастными группами) реклама в мессенджерах.

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Рекламе на каких площадках вы доверяете?

Согласно исследованию, ключевыми элементами, которые определяют восприятие онлайн-рекламы, является визуальная привлекательность изображений или видеороликов. Этот критерий отметили 44% респондентов. Вторым по значимости условием (40%) является возможность покупки из сервиса, в котором пользователь увидел рекламу. Для 28% опрошенных важна заметность рекламных баннеров, а для четверти (24%) — их нативность.

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