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«СерчИнформ КИБ» взял под защиту «Контур Толк»

«СерчИнформ», российский разработчик средств защиты информации, расширил интеграцию с сервисами платформы «Контур». Теперь DLP-система «СерчИнформ КИБ» защищает рабочие коммуникации в пространстве «Контур Толк»: оно объединяет видеовстречи, чаты, вебинары, онлайн‑доски и приложение для переговорных комнат. DLP контролирует обмен информацией в «Контур Толк» и защищает ее от утечки. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Контроль чатов «Контур Толк» помогает службе ИБ обнаруживать как случайные, так и намеренные попытки передать конфиденциальные сведения за пределы компании – например, сторонним контактам (подрядчикам, партнерам, слушателям вебинаров, третьим участникам ВКС и пр.). Политики безопасности Alert Center автоматически обнаруживают инциденты, а «Консоль Аналитика» позволяет проводить детализированные расследования и формировать отчеты. Таким образом, ИБ-специалисты получают полную картину работы сотрудников в сервисе, что помогает организовать безопасный обмен рабочими данными и следить за соблюдением его правил.

«Один из приоритетов в развитии продуктов «СерчИнформ» – своевременная поддержка актуальных сервисов, которые используют наши заказчики. Мы последовательно интегрируем DLP с бизнес-платформами, где сегодня происходит большинство рабочих процессов, чтобы вся деятельность сотрудников была под защитой, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Бизнес-платформы обеспечивают бесперебойную совместную работу из любой точки и с разных устройств. Так работает и «Контур Толк». Обычно это ставит корпоративные данные под угрозу, так как сотрудники могут пересылать их вне локальной инфраструктуры (с телефона, а не ПК), т.е. без контроля. С КИБ этого не происходит: в зоне «видимости» DLP – все инструменты «Контур Толк», доступные пользователям как через приложение, так и через браузер».

Кроме того, «СерчИнформ КИБ» контролирует сервисы электронного документооборота и облачные хранилища «Контур Диадок».

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