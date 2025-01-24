УЦ «Контура» выпустил 18 млн сертификатов электронных подписей

УЦ «Контура» выпустил 18 млн сертификатов электронных подписей Это общее число квалифицированных электронных подписей физлиц, юрлиц и ИП, а также неквалифицированных ЭП за все время работы УЦ 一 за 21 год. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В состав Удостоверяющего центра Контура входят УЦ АО ПФ «СКБ Контур» и ООО «Сертум-Про» 一 оба непрерывно продляют свою аккредитацию уже 12 лет и подтверждают право выдавать сертификаты квалифицированных электронных подписей. За прошлый год физлица выпустили через них почти 900 тыс. сертификатов КЭП.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра СКБ «Контур»: «Удостоверяющий центр «Контура» держится в топе коммерческих УЦ много лет. Через него можно не только выпускать сертификаты электронных подписей, но и управлять машиночитаемыми доверенностями — в 2024 г. один из наших сервисов стал лидером по числу зарегистрированных МЧД в распределенном реестре ФНС. Кроме этого эксперты нашего удостоверяющего центра регулярно помогают пользователям разобраться с МЧД и КЭП в разных информационных системах — в прошлом году они провели больше шести тысяч личных консультаций».