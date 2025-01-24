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VK Tech добавил в решение для разработчиков Dev Platform инструмент управления проектами

VK Tech добавил систему управления задачами и знаниями TeamStorm в Dev Platform — готовое решение для построения платформ разработки ПО от VK Cloud. Теперь процесс разработки станет эффективнее и быстрее: компании смогут не только управлять всем процессом создания продукта в Dev Platform, но и с помощью нового инструмента повышать результативность сотрудников, выстраивать прозрачные рабочие процессы между участниками команды и оптимизировать управление проектом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Таск-трекер в Dev Platform позволяет в реальном времени управлять задачами на всех этапах создания ПО — от начала разработки до релиза и обновлений продукта. Единая рабочая среда помогает удобно управлять процессами в командах, а их участникам — сфокусироваться на реализации проектов, сократив количество времени на согласование и контроль выполнения задач. Все это помогает улучшить показатели Time to Market и скорость принятия управленческих решений.

«Согласно отчету McKinsey, эффективность команды возрастает на 25%, когда сотрудники используют инструменты для совместной работы. Появление нового решения в Dev Platform позволит повысить продуктивность команд, которые уже используют нашу платформу, за счет прозрачности и удобства процессов планирования, разработки, тестирования и выпуска продуктов, а также хранения всех необходимых артефактов взаимодействия для обмена опытом и улучшения процессов», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

На базе Dev Platform компании могут развернуть собственную платформу разработки за несколько месяцев вместо нескольких лет. В основе Dev Platform продукты VK Tech, Open-Source-компоненты, обогащенные опытом разработки VK, и решения российских производителей, которые входят в единый реестр отечественного ПО. Платформа доступна на инфраструктуре публичного облака и в частном облаке VK Cloud.

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