«Авито Авто»: предложение на авто с РКПП за год выросло более чем в 2 раза

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные за 2024 г. по предложению на новые автомобили с различными типами коробок переключения передач. Оказалось, что по количеству объявлений о продаже, а также по их динамике лидируют машины с РКПП. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», по доле в предложении в 2024 г. на первом месте были новые автомобили с РКПП, занявшие почти половину рынка – 44,98%. Эта категория продемонстрировала и наиболее заметную динамику: более чем в два раза год к году. Самой распространенной моделью в этой категории стала Chery Tiggo 7 Pro Max: ей досталось 9,61% от всех объявлений авто с такой коробкой передач.

На втором месте по доле в предложении оказались ТС с «автоматом»: их доля – 21,98%. Лидером по доле в общем количестве объявлений в этой категории стала Geely Monjaro (12,69%). Машины с вариатором в 2024 г. получили 16,58% от предложения, а с «механикой» – 16,46%. По количеству объявлений в этих категориях лидируют OMODA C5 (22,43%) и ВАЗ (LADA) Granta (28,23%) соответственно.

«Наиболее заметную динамику на рынке новых автомобилей продемонстрировали модели с роботизированной коробкой передач – более чем двукратное увеличение предложения на 107,2% год к году, в то время как рост в других сегментах оказался значительно скромнее: 23,8% для механики, 19,2% для автомата и 5,2% для вариатора. Такой существенный рост сегмента РКПП отражает актуальный тренд авторынка, где производители всё чаще отдают предпочтение роботизированным трансмиссиям, сочетающим в себе преимущества механической коробки передач с комфортом автоматической, и драйверами в этом сегменте выступают китайские бренды. Учитывая растущее разнообразие предложений с различными типами трансмиссий, особенно важно иметь удобные инструменты для их сравнения. Именно поэтому мы рекомендуем воспользоваться каталогом новых автомобилей на «Авито Авто», где можно не только отфильтровать предложения по типу коробки передач, но и найти похожие варианты внутри каждого объявления – например, ту же модель в разных цветах или комплектациях», – сказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».