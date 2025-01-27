«Авито Путешествия»: сколько стоит проживание в регионах, где пройдут главные музыкальные фестивали лета 2025 года

Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» собрал восемь самых ожидаемых музыкальных фестивалей грядущего лета в России и рассказал, сколько стоят входные билеты и посуточное жилье рядом с каждой из локаций проведения. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Дикая Мята

Длинные праздники — повод для первого летнего фестиваля в году. «Дикая Мята» — мультиформатный музыкальный фестиваль в России, который ежегодно собирает тысячи меломанов. Этим летом событие традиционно состоится в Тульской области. Лайн-ап уже готов. Кроме хорошо знакомых и любимых групп Zoloto, «Три дня дождя», «Хлеб», команды Петра Налича, Stigmata и других выступят совсем новые для аудитории исполнители.

Фестиваль пройдет в поселке Бунырево Алексинского района Тульской области — в 70 км от Тулы и 130 км от Москвы — 12-15 июня. Билет на все дни фестиваля стоит шесть тыс. руб. (детский — три тыс. руб.). Остановиться можно в своей палатке — место под нее организаторы сдают от 2,5 тыс. руб. за все дни, — либо арендовать посуточное жилье где-то недалеко от места проведения. По данным «Авито Путешествий», квартиру в Тульской области можно снять в среднем за 3,7 тыс. руб., загородный объект — за 10,7 тыс. руб.

Воздух Карелии

20-й юбилейный семейный фестиваль «Воздух Карелии» пройдет в одни даты с «Дикой Мятой», но только почти на 1,2 тыс. км севернее — на аэродроме «Пески» в Петрозаводске. А более прохладную погоду организаторы планируют компенсировать горячей атмосферой. В лайн-апе: «Алиса», «Ария», «Чиж&co», «Слот», «Северный флот» и еще более 50 групп. Также организаторы обещают провести фестиваль воздушных шаров, разместить спортивные и детские площадки, большую зону развлечений.

Абонемент на все дни фестиваля стоит от 6,9 тыс. руб. (детский — 2,9 тыс. руб.). Свою палатку вместимостью до четырех человек можно установить в лагере за 5,9тыс. руб., либо сделать выбор в пользу посуточной аренды жилья. Квартиру в Карелии можно снять за 3,8 тыс. руб., загородный объект — за 11,4 тыс. руб. за ночь.

Ural Music Night

Ural Music Night — это ночь, когда город становится музыкой, а весь центр Екатеринбурга звучит на тысячи голосов. Лайн-ап фестиваля разнообразный: рок и хип-хоп, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры. Точный список появится ближе к событию на сайте. Площадок тоже много — клубы, парки, переулки, высотные здания и уютные кафе. Большинство из них в пешей доступности от остановок общественного транспорта. И главное: совершенно бес-плат-но. В 2025 г. фестиваль пройдет 27 июня.

Стоимость посуточной аренды квартиры в Свердловской области составляет в среднем 3,3 тыс. руб., а загородный объект — 10,7 тыс. руб.. Зато можно остановиться большой компанией и устроить after party.

VK Fest

Ежегодный музыкальный фестиваль организует соцсеть «ВКонтакте». Изначально мероприятие проводилось в июле в Санкт-Петербурге, но со временем география сильно расширилась. Например, в 2025 г. событие пройдет в Северной столице в парке 300-летия Санкт-Петербурга (5-6 июля), в Москве в «Лужниках» (19-20 июля) и еще в трех городах, о которых организаторы объявят на своем сайте позднее. Лайн-ап тоже пока формируется. Полный билет в столице стоит семь тыс. руб. (детский — 1,8 тыс. руб.), в северной — 5,3 тыс. руб. и 1,4 тыс. руб. соответственно.

Посуточная аренда квартиры, по данным «Авито Путешествий», тоже дешевле в Санкт-Петербурге — 4,3 тыс. руб. против 5,8 тыс. руб. в Москве. Разницы по билетам на фестиваль и плате за аренду жилья почти хватит на поезд между столицами. Звучит как план!

«YLетай»

Рок-фестиваль «YLетай» – одно из крупнейших таких событий в России. Проводится в Удмуртии каждое лето с 2007 г. В 2025 г. событие состоится с девятого по 13 июля в поле рядом с селом Лагуново. Зрителей ждут три большие сцены, пять дней драйва и около 100 музыкальных коллективов. Свои главные боевики исполнят Гарик Сукачев, «Алиса», Княzz, «Чиж&co», «Ария», «Серьга», «Проект Горшенев», «Пилот» и другие группы.

Входные билеты на фестиваль стоят по шесть тыс. руб., цена за размещение в палаточном лагере — 2,5 тыс. руб. с человека. В то же время средние цены на аренду квартиры составляют 2,7 тыс. руб. в сутки, зато за эту стоимость с комфортом получится разместиться компанией.

«Ветер Сибири»

Если с рок-фестивалями в Карелии и Удмуртии не получилось, есть еще один шанс — «Ветер Сибири». Событие состоится с первого по третье августа на территории аэродрома «ОбьГЭС» в Новосибирске. Своё участие уже подтвердили Ольга Кормухина и Алексей Белов, 7Б, Флорида, Drummatix и другие артисты. Всего обещают более 30 групп из России и Казахстана. Лайн-ап будет пополняться. Также гостей ждут активные развлечения, разнообразная еда и возможность танцевать до утра в ночном клубе. А ЗАГС на площадке добавит романтики.

Цены абонементов на все дни фестиваля составляют 4,13 тыс. руб. для танцпола и 5,51 тыс. руб. для фан-зоны. Разместить свою палатку можно в городке — стоит 2,12 тыс. руб. за место. Второй вариант: арендовать частное жилье посуточно. Квартиру в Новосибирской области можно снять за 3,2 тыс. руб., загородный объект — за 11,1 тыс. руб. в сутки.

«Сигнал»

Закрываем летний фестивальный марафон в арт-парке «Никола-Ленивец» рядом с деревней Кольцово Калужской области. Здесь 14-18 августа в девятый раз пройдет open-air современной музыки, архитектуры и искусства «Сигнал». Организаторы обещают восемь сцен, 20 тыс. участников, более 200 артистов, саб-ивенты ключевых музыкальных формаций и синтез культурных программ в окружении уникального природного ландшафта и объектов лэнд-арта. Лайн-ап пока не объявляли. Ближе к дате проведения он появится на сайте.

Цена билета на фестиваль на все четыре дня составляет 9,4 тыс. руб. с человека. Стоимость аренды квартиры в Калужской области — 3,3 тыс. руб., загородного жилья — 11 тыс. руб.

Это далеко не полный список больших музыкальных событий, которые состоятся в 2025 г. в России. Например, еще можно посоветовать следить за фестивалем «Небофест». Его организаторы планируют провести в Калининграде и других городах. Но пока ни дат, ни локаций, ни лайн-апа не объявляли. Также ждем возвращения легендарного «Нашествия» в Калужской области — фестиваль уже пять раз переносили по разным причинам.