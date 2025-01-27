Исследование Контура и Wildberries: количество брендов в российском E-commerce выросло

Аналитическая платформа экосистемы Контур Moneyplace и Центр поддержки предпринимателей PRO Wildberries совместно проанализировали 20 крупнейших категорий товаров в онлайн-торговле и выяснили, как менялось количество брендов в них в течение последнего года (в данных учитывалось число брендов, товары которых приобретались на маркетплейсах с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г.). По данным сервиса Moneyplace (входит в экосистему «Контур»), число брендов, товары которых покупали в течение года на маркетплейсах и онлайн площадках выросло в среднем на 3%. Сервис аналитики учитывал данные Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета» и «Магнит Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Самую высокую динамику показали категории автотоваров (+27%), постельных принадлежностей (27%), женского белья (28%), аксессуаров (15%).

Сергей Касьянов, генеральный директор Moneyplace (входит в экосистему «Контур»): «Мы наблюдаем рост количества брендов и продавцов на маркетплейсах в течение года. Это говорит о развитии электронной торговли и привлечении новых участников. Этот тренд можно связать также с перетеканием торговли в e-com в целом. Представленность крупных брендов и доступность уникальных товаров для покупателей становится выше, барьеры устраняются – сегодня даже небольшой производитель из отдаленного региона страны может представить свой товар на онлайн-площадке наряду с крупным известным игроком».

На WIldberries по 20 крупнейшим категориям число брендов за год выросло выше среднего значения — на 11%. Это более 1 млн 288 тыс. торговых марок.

Так, на маркетплейсе на 29% увеличилось число брендов в категориях «автотовары» и «красота». Торговых марок бытовой химии стало на 24% больше. На 21% выросло количество брендов канцелярских товаров, на 20% — товаров для сада, на 15% — товаров для здоровья. В «продуктах» рост составил 14%, а в «бытовой технике» — 13%.

По остальным товарным группам — игрушкам, смартфонам и хозтоварам, обуви, товарам для здоровья и кухни — прирост оказался меньше, на уровне среднего значения или чуть выше.

Александр Милькин, директор по развитию категорий Wildberries и Russ: «С одной стороны, продолжается активная миграция брендов из офлайн торговли на маркетплейсы. В то же время, на российском рынке появляется много новых марок, которые занимают освободившееся после ухода крупных западных компаний место. Наконец, стремительно развивается CTM. Например, в категории автомобильных товаров, почти у каждого более-менее крупного продавца есть собственная торговая марка. В то же время, увеличение числа брендов на Wildberries связано и с быстрым развитием относительно новых для маркетплейса категорий — ростом числа продавцов и спроса на товары. Помимо самых крупных по обороту категорий, мы видим рост, например, в категориях DIY, мебель и других».

По данным Moneyplace (входит в экосистему Контур), снизилось количество брендов в таких категориях, как одежда и спортивные товары — на 13% и 19% соответственно. В то же время на Wildberries эти категории показали рост: в одежде — на 13%, в спорттоварах — на 12%.

В регионах доступность товаров и их ассортимент в плане выбора брендов, благодаря развитию электронной торговли, растут. В среднем в течение года покупатели в регионах приобретали товары 423 тыс. марок.

Среди лидеров на Wildberries — самые крупные по обороту субъекты — Москва и Московская область, где купили товары от более чем 830 тысяч брендов, а также Краснодарский край (739 тысяч), Ростовская область (697 тысяч) и Свердловская область (660 тысяч).

Замыкают этот рейтинг: Чукотка (102 тыс. брендов), Магадан (250 тыс.) и Калмыкия (274 тыс.).

Впрочем, все остальные регионы по этому показателю находятся рядом с медианным значением. В большинстве субъектов показатели высшего среднего — 450-500 тыс. брендов в обороте.