CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО ИТ в госсекторе
|

НСИС поэтапно доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО

С сегодняшнего дня начинает вступать в силу новый порядок расчёта тарифов в ОСАГО. Он коснется территориальных коэффициентов в ряде регионов и принципов расчёта цены полиса для мотоциклистов. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Со стороны АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС, оператор АИС страхования) после выхода нормативных изменений будут произведены соответствующие корректировки в АИС страхования: настройка границ тарифов не представляет проблем, а вот новых коэффициентов - это процесс доработки программы, займет определенное время.

«По коэффициентам для мототехники предусмотрен отложенный на три месяца срок вступления изменений в силу, за который мы должны успеть осуществить доработки», — сказал глава НСИС Николай Галушин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

В интернет-магазине выставлены на продажу российские месторождения золота и алмазов

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще