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Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 4,5 тыс. обращений столичных предпринимателей в 2024 году

Справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» в 2024 г. обработал 4,5 тыс. обращений от столичных предпринимателей – почти вдвое больше, чем в 2023 г. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

«Сервис “Торговый сбор Москва” в мессенджере Telegram заработал в конце 2022 г. Основная цель создания сервиса – помощь предпринимателям в получении актуальной информации по торговому сбору и предупреждение возможных налоговых правонарушений. Чаще всего в прошлом году пользователи ресурса интересовались расчетом ставки торгового сбора: на этот раздел пришлось более 60% обращений. Большой популярностью пользовались рубрики с нормативными актами, информацией о неплательщиках торгового сбора и обратная связь. Проведенные опросы показали, что 99% пользователей ресурса были удовлетворены качеством полученных ответов», – сказали в Департаменте.

Всего за время работы сервис «Торговый сбор Москва» обработал около 8 тыс. заявок пользователей.

Торговый сбор введен в Москве с июля 2015 г. и является обязательным платежом для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли. Благодаря ему столица смогла выровнять условия налогообложения для всех торговых предпринимателей за счет дифференцированных ставок сбора и обеспечить здоровую конкуренцию в торговле.

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