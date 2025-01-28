CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Аналитика Bronevik.com: за год количество командировок в России выросло на треть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения для командированных сотрудников в 2024 г. Исследование показало, что россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Средний чек за проживание в командировках за год вырос на 17% до – до 5000 руб. за ночь. Таким образом, жилье для деловых поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (+20% год к году). Отели для командировок бронировали в среднем за девять дней до заезда, средняя продолжительность проживания составила два-три дня.

По итогам года топ городов-лидеров по количеству деловых бронирований не изменился: больше всего бизнес-туристов посетили Москву (14% от всех заказов), Санкт-Петербург (7%) и Екатеринбург (2%). А лидером по приросту командированных гостей стал Новый Уренгой, где бизнес-бронирования удвоились (+104%). Также заметно увеличилось количество командировок в Магнитогорск (+60%) и Москву (+56%).

bro1.jpg
Топ-10 городов по приросту бронирований туристического жилья для командировок в 2024 году (год к году)

Более трети (36%) всех заказов для командировок были совершены с захватом выходных. Количество таких bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск) за год выросло на 34%. Средняя стоимость бронирования для них вдвое выше, чем для сугубо деловых поездок – 19100 против 8900 руб.

Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). При этом активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (+90% бронирований), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).

bro2.jpg

Где чаще всего останавливались командированные в 2024 году

«В прошлом году мы наблюдали некоторое перераспределение спроса бизнес-туристов в пользу бюджетного жилья. Об этом свидетельствует опережающий рост корпоративных бронирований в апартаментах и хостелах, хотя отели 3-5 звезд все еще остаются основным типом размещения для командированных. Очевидно, изменение корпоративных лимитов на командировки уже не всегда успевает за ростом цен. Поэтому сейчас для владельцев посуточной недвижимости и других «нетрадиционных» для делового туризма объектов хороший момент, чтобы завоевать лояльность бизнес-аудитории, которая не только стабильно платит, но и помогает поддерживать загрузку в периоды межсезонья», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek

Александр фон Розен, Единый ЦУПИС: Выполнить функции ассистента ИИ уже может, но генерировать код для высоконагруженных систем — еще нет

Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще