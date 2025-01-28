«Авито Работа»: профессия ремонтника — лидер по приросту вакансий среди рабочих профессий в январе 2025 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа вакансий для рабочих и линейных специалистов за январь 2024/2025 гг. и выявили, что активнее всего выросло количество предложений для ремонтников. В январе 2025 г. число вакансий для них увеличилось в три раза (+201%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., а средняя предлагаемая зарплата для соискателей на полный рабочий день составила 67,95 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Растущий спрос на ремонтников тесно связан с увеличением объемов строительных и ремонтных работ, включая сезонные ремонты и необходимость технического обслуживания объектов.

Также в три раза (+201% за год) с января 2024 г. вырос спрос на бригадиров. Их растущая востребованность может быть связана с увеличением масштабов строительных проектов и реконструкций, где требуется координация большого количества работников. В среднем кандидатам на эту должность в январе 2025 г. предлагали около 87,4тыс. руб. в месяц при полной занятости.

Профессия автожестянщика заняла третье место по приросту вакансий за год — число предложений о работе для них по сравнению с январем 2024 г. увеличилось в три раза (+200%), а средние зарплатные предложения составили 109,76 тыс. руб. в месяц. Эти специалисты остаются востребованными в связи с постоянным спросом на обслуживание, ремонт и восстановление кузовов автомобилей, особенно в условиях зимних погодных условий.

Также в январе этого года наблюдается рост спроса на водителей категории B (+181%), арматурщиков (+176%,), сортировщиков (+154%) и бетонщиков (+149%).

«Рынок труда в строительной сфере динамично развивается: рост вакансий для ремонтников и бригадиров отражает увеличение объемов строительства, реконструкций и технического обслуживания. Одновременно растут зарплатные предложения для сотрудников этой сферы. При этом сегодня работодатели привлекают специалистов не только достойным уровнем оплаты, но и улучшением условий труда. Так, например, по итогам 2024 г. упоминание оплаты питания встречалось в вакансиях на «Авито Работе» в 2,2 раза чаще, чем в 2023 г. При этом на сферу строительства промышленных и инфраструктурных объектов пришлось 12,9% вакансий с предложением этого бонуса», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».