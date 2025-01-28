К знаниям на высоких скоростях: «МегаФон» разогнал 4G в поселке ученых и студентов

Жители Каинской Заимки в Новосибирской области получили высокие скорости мобильного интернета в своих смартфонах. Оператор смонтировал в посёлке телеком-оборудование, позволившее существенно расширить границы покрытия LTE и получить максимальную скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каинская Заимка активно застраивается многоэтажными домами и коттеджами. Здесь проживает значительная часть работающих в соседнем Академгородке – научные сотрудники, преподаватели и их студенты. Привлекательным для проживания населённый пункт делают лесопарки и два озёра. В итоге население Заимки растёт, как и объем потребляемого мобильного интернет-трафика.

Базовую станцию смонтировали в частном секторе, к которому прилегают дачные общества. Постройки не высокие, а значит сигнал сотовой связи не встретит на своём пути никаких преград и будет максимально стабильным. Новое телеком оборудование дополнило сеть базовых станций в этой части пригорода, увеличив покрытие и скорости мобильного интернета. Ранее оператор установил оборудование в черте расположенного неподалёку наукограда Кольцово, а также проводил работы по модернизации сети на территории Академгородка.

Смонтированная базовая станция работает в нескольких частотных диапазонах. Высокочастотный гарантирует, что еще большее количество абонентов смогут комфортно пользоваться услугами оператора на высоких скоростях. А среднечастотный и низкочастотный отвечают за уверенное покрытие и стабильную передачу LTE‑сигнала.

«В поселке проживает около восьмисот человек. Данные полученные с новой базовой станции показывают, что ежемесячно жители успевают сгенерировать 1,5 ТБ информации, что соответствует 750 ч видео в высоком разрешении. При этом объем передаваемого трафика постепенно растет. Абоненты получили расширенные возможности для учебы и работы, теперь отправка «тяжелых» фалов, проведение видеоконференций не станут проблемой для пользователей. Мне кажется это особенно актуально для населённого пункта, расположенного между двумя наукополисами, известными далеко за пределами страны», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.