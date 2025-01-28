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Кузбасс делает шаг вперед: внедрение современной системы лицензирования в алкогольной отрасли

В конце 2024 г. в Кузбассе компания ООО «Информационные системы и сервисы» завершила разработку информационной системы в области лицензирования алкогольной продукции. Система позволяет подавать заявления на выдачу, продление и переоформление лицензий на продажу алкогольной продукции в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

Система создана в рамках работы по переводу социально значимых услуг в электронный вид, повышению качества и прозрачности обработки заявлений, а также упрощению взаимодействия с заявителями.

Система интегрирована с федеральными ведомствами, такими как Федеральное казначейство, Росреестр, ФНС России и Федеральная служба по регулированию алкогольного и табачного рынков. Заявители смогут получать уведомления через портал «Госуслуги», что сделает процесс взаимодействия еще удобнее.

Алексей Шовкун, директор компании-разработчика: «Мы активно внедряем цифровые инструменты для улучшения качества и скорости предоставления государственных услуг, сокращая трудозатраты в 2–3 раза. Эта система оптимизирует работу сотрудников Министерства промышленности и торговли региона, снижает количество бумажной работы и повышает общую эффективность. Кроме того, система служит единым хранилищем информации об оказанных услугах для анализа результативности и контроля деятельности организации. Прозрачный процесс оказания услуг способствует усилению контроля качества и соблюдения сроков, снижая вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, и уменьшая возможности для коррупции».

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