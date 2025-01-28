CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Путешествия» создали копилку мест для будущих поездок

В «Яндекс Путешествиях» появился раздел «Мои места» — он пришел на смену «Избранному». В новом разделе можно сохранять места, которые будет интересно посетить во время поездки: не только отели, но и рестораны, музеи, достопримечательности. Так проще готовиться к путешествию — все необходимые сведения о предстоящей поездке, от билетов до списков интересных локаций, теперь будут собраны в одном сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователи могут добавлять в «Мои места» локации, которые они нашли самостоятельно или увидели в подборках на «Путешествиях». У «Моих мест» есть два режима просмотра — списком или на карте. Последний пригодится, когда нужно выбрать отель с самым удобным расположением или составить маршрут на день так, чтобы увидеть как можно больше интересного.

putesh1.jpg

Яндекс
«Яндекс Путешествия» создали копилку мест для будущих поездок

Если в путешествие отправляется сразу несколько человек, например семья или компания друзей, найденными местами можно поделиться с другими участниками поездки. А когда приготовления завершены и отель забронирован, список локаций появится в разделе «Моя поездка».

Раздел «Мои места» доступен в веб-версии и мобильном приложении «Яндекс Путешествий» для iOS и Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще