«Магнит» тестирует цифрового консультанта в магазинах

«Магнит» начал тестировать цифрового консультанта с технологией голосового сопровождения в нескольких магазинах крупных форматов. Это решение, разработанное на базе технологической лаборатории «Магнита» в инновационном кластере «Ломоносов», позволит улучшить клиентский сервис и оптимизировать нагрузку персонала магазинов. Об этом CNews сообщили представители

В рамках пилотного проекта функционал цифрового помощника ограничен несколькими блоками вопросов: покупатель может получить информацию об обмене или возврате товара, ценниках, решить проблему с забытыми в магазине вещами или сообщить об очереди на кассе. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в меню. Ответ даст цифровой помощник – виртуальная сотрудница розничной сети «Магнит» Анна. Если вопрос требует участия персонала, она свяжется с ответственным сотрудником магазина.

Панель с цифровым голосовым ассистентом располагается около стойки сервисной службы в торговом зале. В настоящее время такие панели установлены в четырех магазинах– супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах «Магнит Экстра» в Краснодаре. В ближайшее время планируется включить в пул тестирования еще несколько магазинов больших форматов, которые также расположены в Краснодаре.

Предполагается, что тестовый период продлится три месяца. За это время «Магнит» совместно с партнером доработает технологию, чтобы расширить функционал цифрового помощника. Затем компания примет решение о масштабировании технологии, в том числе на магазины других форматов.

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит»: «Мы рассчитываем, что наш цифровой ассистент позволит улучшить покупательский сервис в магазинах. Покупатели смогут быстро получить необходимую информацию в удобном формате – на экране дисплея с голосовым сопровождением. Для пилотного проекта мы отобрали наиболее частые запросы, но в будущем планируем расширить функционал цифрового помощника, чтобы он смог дать ответ практически на любой вопрос, который может возникнуть у наших клиентов. Наша разработка также призвана упростить работу персонала и перераспределить их время с решения рутинных рядовых задач на другие направления».