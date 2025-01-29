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Обновленная сеть LTE объединила пять писательских улиц Литературной столицы России

МТС сообщила об установке дополнительного телеком-оборудования в Заводском районе Орла. Теперь жители старейших кварталов могут пользоваться ускоренным мобильным интернетом с возможностью звонить через сеть LTE.

Технические специалисты усилили LTE для орловцев, живущих в районе улиц Некрасова, Гоголя, Лермонтова, Достоевского и проезда Чехова, где также располагаются медицинские и образовательные учреждения, магазины и предприятия. Новое покрытие МТС позволит жителям и гостям района оставаться на связи и решать свои задачи с помощью цифровых технологий.

«В ответ на возросшую нагрузку на телеком-инфраструктуру в городе, мы провели ее модернизацию, чтобы орловцы могли более свободно общаться с родными и близкими по видеосвязи, удалено работать, учиться и читать в сети художественные произведения. Уверен, что жители пяти улиц, названных в честь известных писателей, используют возможности мобильного интернета в том числе и для своего культурного досуга», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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