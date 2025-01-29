CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Работающие жители России тратят в среднем 18% от зарплаты на онлайн-покупки

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Рекламы» опросили более семи тыс. работающих жителей страны, чтобы узнать, какую долю заработной платы они тратят на покупки в интернете. В среднем россияне ежемесячно выделяют около 18% от своей зарплаты на онлайн-шопинг. Для большинства респондентов (89%) самыми популярными площадками для покупок в интернете стали классифайды — или сайты с объявлениями — и маркетплейсы. Реклама на этих платформах является основным источником информации о скидках для 62% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Более четверти участников опроса (27%) совершают покупки в онлайне несколько раз в месяц. Немного меньше пользователей (23%) занимаются интернет-шопингом по мере необходимости, а 18% респондентов — несколько раз в неделю. В среднем россияне приобретают товары и услуги онлайн один раз в неделю.

Чаще всего — в 89% случаев — жители России совершают покупки на классифайдах и маркетплейсах, такая тенденция прослеживается во всех регионах страны. Далее по популярности следуют сервисы доставки продуктов питания (29%) и интернет-магазины (20%). Реже всего россияне совершают покупки в стриминговых сервисах (6%).

Большинство участников опроса (38%) ежемесячно тратят от 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг — это самый популярный ответ в городах миллионниках. Четверть респондентов (25%) готовы выделить 15% — 25% от заработной платы на покупки в интернете. В среднем на шопинг в таком формате у жителей страны уходит 18% от зарплаты.

Представители фитнес-индустрии сообщили, что в среднем тратят на онлайн-покупки порядка 25% от зарплаты. В тройку сфер с высокой долей расходов на шопинг в интернете вошли маркетинг, реклама и PR (24%), а также сегмент автомобильного бизнеса (24%).

kakuyu_chast_zp700.jpg

Какую часть от зарплаты в среднем ежемесячно вы тратите на онлайн-покупки?

Наличие скидок и специальных предложений на приобретение товаров от любимых брендов влияет на решение о покупке 45% опрошенных. В то же время 4% россиян не считают скидку важным преимуществом.

Абсолютное большинство (62%) узнают о скидках из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Также внимание на рекламу специальных предложений обращают в социальных сетях (30%). 24% россиян узнают о скидках от родственников и друзей, а 22% – из рекламы в поисковых сервисах.

otkuda_vy_uznaete700.jpg

Откуда вы узнаете о скидках на любимые бренды и специальных предложениях в интернете?

«Реклама на площадках электронной коммерции — однозначный тренд последних нескольких лет. На это влияют множество факторов: от технологичности сервисов до доступа к широкой аудитории со сформированным спросом. За счет ювелирной работы алгоритмов реклама на этих платформах органично встраивается в путь пользователя: потенциальный покупатель видит те предложения бизнеса, которые могут быть ему актуальны. Такие баннеры не отвлекают клиента от контента, за которым он пришел на площадку, но влияют на финальное решение о покупке», — комментирует Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов

Разозленные наглостью ИИ-компаний сайты тайком внедряют новое оружие против поисковых роботов

Полиция предупреждает об обманах детей в играх Roblox и «Страж королевства». Мошенники могут выманить до миллиона

Взломанный аккаунт Ozon во «ВКонтакте» разослал подписчикам вредоносную ссылку

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Facebook* объявил Linux «угрозой кибербезопасности» и начал беспощадно банить за его упоминание

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще