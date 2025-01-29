Работающие жители России тратят в среднем 18% от зарплаты на онлайн-покупки

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Рекламы» опросили более семи тыс. работающих жителей страны, чтобы узнать, какую долю заработной платы они тратят на покупки в интернете. В среднем россияне ежемесячно выделяют около 18% от своей зарплаты на онлайн-шопинг. Для большинства респондентов (89%) самыми популярными площадками для покупок в интернете стали классифайды — или сайты с объявлениями — и маркетплейсы. Реклама на этих платформах является основным источником информации о скидках для 62% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Более четверти участников опроса (27%) совершают покупки в онлайне несколько раз в месяц. Немного меньше пользователей (23%) занимаются интернет-шопингом по мере необходимости, а 18% респондентов — несколько раз в неделю. В среднем россияне приобретают товары и услуги онлайн один раз в неделю.

Чаще всего — в 89% случаев — жители России совершают покупки на классифайдах и маркетплейсах, такая тенденция прослеживается во всех регионах страны. Далее по популярности следуют сервисы доставки продуктов питания (29%) и интернет-магазины (20%). Реже всего россияне совершают покупки в стриминговых сервисах (6%).

Большинство участников опроса (38%) ежемесячно тратят от 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг — это самый популярный ответ в городах миллионниках. Четверть респондентов (25%) готовы выделить 15% — 25% от заработной платы на покупки в интернете. В среднем на шопинг в таком формате у жителей страны уходит 18% от зарплаты.

Представители фитнес-индустрии сообщили, что в среднем тратят на онлайн-покупки порядка 25% от зарплаты. В тройку сфер с высокой долей расходов на шопинг в интернете вошли маркетинг, реклама и PR (24%), а также сегмент автомобильного бизнеса (24%).

Какую часть от зарплаты в среднем ежемесячно вы тратите на онлайн-покупки?

Наличие скидок и специальных предложений на приобретение товаров от любимых брендов влияет на решение о покупке 45% опрошенных. В то же время 4% россиян не считают скидку важным преимуществом.

Абсолютное большинство (62%) узнают о скидках из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Также внимание на рекламу специальных предложений обращают в социальных сетях (30%). 24% россиян узнают о скидках от родственников и друзей, а 22% – из рекламы в поисковых сервисах.

Откуда вы узнаете о скидках на любимые бренды и специальных предложениях в интернете?

«Реклама на площадках электронной коммерции — однозначный тренд последних нескольких лет. На это влияют множество факторов: от технологичности сервисов до доступа к широкой аудитории со сформированным спросом. За счет ювелирной работы алгоритмов реклама на этих платформах органично встраивается в путь пользователя: потенциальный покупатель видит те предложения бизнеса, которые могут быть ему актуальны. Такие баннеры не отвлекают клиента от контента, за которым он пришел на площадку, но влияют на финальное решение о покупке», — комментирует Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»