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В Ленинске-Кузнецком «прокачали» 4G

Абонентам «МегаФона», проживающим в частном секторе Ленинска-Кузнецкого, стали доступны более уверенный сигнал связи и быстрый мобильный интернет. Оператор построил базовые станции, которые повысили качество мобильных услуг для горожан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование работает сразу в трех диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Скорость мобильного интернета 70 Мбит/с и более позволит скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы за считанные минуты, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться цифровыми сервисами, образовательными и стриминговыми платформами, которые требуют стабильной передачи данных и малого времени отклика сети.

Развитие телеком-инфраструктуры в Ленинске-Кузнецком также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«МегаФон постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. За год онлайн-трафик в Ленинске-Кузнецком вырос на 61%, а цифровые звонки – на 42%. Активное потребление интернета обязывает нас оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции, чтобы наши абоненты могли еще с большим комфортом пользоваться смартфоном в любой точке города», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.

Благодаря запуску новых базовых станции оператор включил в зону устойчивого LTE‑сигнала более 100 улиц частной жилой застройки, медицинские и образовательные учреждения, магазины, остановки общественного транспорта и железнодорожные станции. Улучшение качества связи также почувствуют абоненты «МегаФона» в СНТ «Садовод» и «Сосенки».

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