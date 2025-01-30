«Алиса» расскажет незрячим и слабовидящим пользователям «Кинопоиска», что происходит на экране

Тифлокомментарии к оригинальным фильмам и сериалам «Кинопоиска» теперь озвучивает «Алиса» — виртуальный ассистент «Яндекса». Благодаря «Алисе» «Кинопоиск» сможет быстрее адаптировать контент для незрячих и слабовидящих пользователей.

Тифлокомментарии, или аудиодескрипция, — это короткие описания действий и обстановки в фильмах и сериалах, которыми сопровождается обычная аудиодорожка. Они звучат в паузах между репликами персонажей и описывают то, что происходит на экране. Тифлокомментарии позволяют незрячим и слабовидящим пользователям погрузиться в контекст происходящего и не упустить ничего важного.

Как создаются тифлокомментарии

Сначала создается текстовая версия тифлокомментариев — ее пишет специалист по аудиодескрипции, который знает, на какие детали нужно обратить внимание зрителей. Затем текст озвучивают — помощь «Алисы» на этом этапе позволяет создавать тифлокомментарии в несколько раз быстрее.

Виртуальный ассистент предлагает свой вариант прочтения, затем команда «Кинопоиска» корректирует темп и тональность речи, чтобы «Алиса» успевала за происходящим на экране. Важно, чтобы тифлокомментарии звучали нейтрально — так незрячий пользователь сможет отличить их от эмоциональных реплик персонажей фильма или сериала. При необходимости «Алису» обучают новым словам и выражениям, чтобы она произносила их корректно.

Тифлокомментарии в озвучке «Алисы» уже можно услышать в первом эпизоде мультсериала «Киберслав» и 8 эпизодах комедийного сериала «Кинопоиска» «Красная поляна» о мошеннице из Москвы, которая разоблачает бандитов на олимпийском курорте в Сочи. Также «Алиса» озвучила для незрячих пользователей YaC 2024 — видеорассказ о том, как работает «Яндекс».

«Кинопоиск» добавляет тифлокомментарии к фильмам и сериалам с начала 2024 г. Для оригинальных проектов онлайн-кинотеатр создает аудиодескрипцию сам, а для остальных ее предоставляют правообладатели. Сейчас на платформе можно посмотреть более 100 фильмов и сериалов с тифлокомментариями — специальные подборки доступны на главной странице «Кинопоиска».

Также во всех оригинальных проектах «Кинопоиска» есть SDH-субтитры для глухих и слабослышащих пользователей. Они передают не только устную речь, но и эмоциональные реакции персонажей, настроение музыки, шумы и звуковые эффекты.